AA

Almanya'da Bakanlar Kurulu, 2024 yılından itibaren petrol ve gazla çalışan ısıtma sistemlerinin çoğunun yasaklanmasını öngören tasarıyı onayladı.

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, sera gazı emisyonlarının azaltılması için hazırlanan Bina Enerjisi Yasası'nda yapılan ikinci değişikliğe Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği belirtildi.

2045'e kadar iklim nötr olmayı hedefleyen Alman koalisyon hükümeti, martta yeni kurulan ısıtma sistemlerinin 2024 yılından itibaren hem yeni hem de eski binalarda yüzde 65 oranında yenilenebilir enerjiyle çalışması gerektiği konusunda anlaşmaya varmıştı.

YILLIK MALİYETİ 9.16 MİLYAR EURO

Tasarıya göre, konutlarda fosil yakıtla çalışan ısıtma sistemlerine alternatif olarak yenilenebilir elektrikle çalışan ısı pompaları, bölgesel ısıtma, elektrikli ısıtma veya güneş enerjisi sistemleri kullanılabilecek.

Söz konusu değişikliğin 2028'e kadar yılda yaklaşık 9,16 milyar euroya mal olması bekleniyor.

NTV ve RTL yayın kuruluşları tarafından yayınlanan ankete göre, Almanların yaklaşık yüzde 78'i planlanan yasaya karşı çıkıyor. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 62'si yenilenebilir enerjiye geçişin ardından ısınma faturalarının artacağını düşünüyor.

Değişiklikle, 80 yaşın üzerinde olan ve zor koşullarda yaşayan ev sahipleri için bazı muafiyetlerin getirilmesi planlanırken, yeni kuralları ihlal edenler 5 bin euro para cezası ödeyecek.

GAZ TÜKETİMİNİN YÜZDE 40'I ISINMA AMAÇLI

Bina Enerjisi Yasası'ndaki değişikliğin yürürlüğe girmesi için Federal Eyalet Temsilciler Meclisinin (Bundesrat) onayı gerekiyor.

Almanya'nın yıllık gaz tüketiminin yüzde 40'ından fazlası ısınma amaçlı kullanılıyor. 41 milyon hanenin neredeyse yarısı doğal gazla ısınırken, yüzde 25'i kalorifer yakıtı kullanıyor.

Alman hükümeti, söz konusu değişikliklerin hayata geçirilmesi için İklim ve Dönüşüm Fonu'ndan ev sahiplerine destek verecek.

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni kurulacak ısıtma sistemlerinin Alman hükümetine ne kadara mal olacağına dair bir rakam vermekten kaçınarak, "Finansman güvence altına alındı." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Rus doğal gazına erişemeyen Almanya, ısınmada doğal gaz kullanımına son vermeyi hedefliyor. Savaş öncesi Almanya, ihtiyacı olan doğal gazın yarısından fazlasını, ham petrolün yüzde 34'ünü ve taş kömürün yüzde 50'sinden fazlasını Rusya'dan ithal ediyordu.

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