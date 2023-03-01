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Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 8.7 oldu

Almanya’da yıllık enflasyon, şubatta beklentiler doğrultusunda yüzde 8,7 olarak ölçüldü. Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta bir önceki aya göre ise yüzde 0,8 artış kaydetti

Giriş: 01.03.2023 - 17:07 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 8.7 oldu
AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da ocakta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentiler dahilinde değişim göstermedi.

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta bir önceki aya göre ise yüzde 0,8 artış kaydetti.

Aynı dönemde enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 19,1 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 21,8 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Hizmetlerdeki artış ise yüzde 4,7 oldu.

AB uyumlu TÜFE de şubatta aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 9,3 yükseldi.

Destatis açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığı ve bunun da enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

Öte yandan, ECB’nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri gideceği ve hangi hızda ilerleyeceğini enflasyon görünümü belirleyecek.

Euro Bölgesi için şubat ayına ilişkin enflasyon verileri yarın açıklanacak.

Bu arada, Euro Bölgesinin ikinci büyük ekonomisi Fransa'da ise ocakta yüzde 7 olan enflasyon şubatta yüzde 7,2'ye yükselerek beklentileri aştı.

ECB, birkaç ay içinde ana faiz oranlarını 5 kez artırırken, finansal piyasalarda belirleyici olan mevduat faiz oranı şu anda yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor.

ECB başkanı Christine Lagarde, mart ortasında gerçekleştirilecek toplantı için yüzde 8,6 olan enflasyonu göz önüne alarak 50 baz puanlık bir faiz artışı öngörmüştü.

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