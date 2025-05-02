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        Haberler Dünya Almanya'da araç kalabalığın içine daldı: 3 kişi yaralandı | Dış Haberler

        Almanya'da araç kalabalığın içine daldı: 3 kişi yaralandı

        Almanya'nın Stuttgart şehrinde bir arabanın kalabalığın içine dalması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 20:32 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:32
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        Almanya'da araç kalabalığın içine daldı
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        Almanya'nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Polisten yapılan açıklamada, bir aracın bir grup insana çarpması sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

        Olayın olduğu bölgenin güvenlik çemberine alındığı ifade edilen açıklamada, yaralılara yerinde müdahale edildiği aktarıldı.

        Yerel basında yer alan haberlerde, en az 3 kişinin yaralandığı ve şüpheli sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

        Olayın kaza mı yoksa terör saldırısı mı olduğu hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

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