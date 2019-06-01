01 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elektrikli scooterlar, son birkaç yıldır dünyada büyüyen bir trend haline geldi. ABD'nin Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapan kenti San Francisco'dan dünyaya yayılan bu akımın başını Bird, Spin ve Lime gibi şirketlşer çekiyor.
Uber gibi uygulama üzerinden taksi çağırma şirketlerinin bile bu pazara adım atması ise, pazarı daha da büyütüyor.
Son olarak, gelişmelere kayıtsız kalmak istemeyen BMW'de, elektrikli scooter ürettiğini duyurdu. Alman otomobil ve motosiklet üreticisinden yapılan açıklamaya göre 'E-Scooter' ismini taşıyan scooterlar bu alanda tecrübeye sahip Alman micro ile birlikte geliştirildi.
2 SAATTE ŞARJ OUYOR
12 kilometrelik menzile sahip BMW'nin scooterları, 20 kilometre hıza çıkabiliyor. Scooter'in ağırlığı ise 9 kilogram olarak açıklanıyor.
150 watt kapasiteli elektrik motoru bulunan scooterlarda lityum-iyon bataryalar bulunuyor. Elektrikli scooterların şarj süresinin ise 2 saat olduğu belirtildi.
Birçok şirketin elektrikli scooter alanında faaliyet gösterdiğini söylemiştik. Bunlardan, Bird, Spin, Lime ve Uber gibi olanlar scooterlarını kiralama yoluyla kullanıcıya ulaştırırken, BMW ise kullanıcılara satın alma yoluyla scooterlarını ulaştıracağını belirtiyor.
Avrupa'da yaklaşık 900 dolarlık bir fiyat etiketi ile satılması beklenen 'E-Scooter'in yanı sıra, Alman üretici hem çocuklar hem de yetişkinler için 120 dolarlık birer motorsuz scooter da üretecek.
PAZAR YÜZDE 80 BÜYÜYECEK
2018'i 21.1 milyar dolar ile kapatan küresel elektrikli scooter pazarının büyüklüğünün, 2025 yılına yüzde 80 büyüme ile 38.6 milyar dolara çıkması bekleniyor.
Bazı şirketlerin filolarında 30 bin adedin üzerinde scooter bulunuyor. 2018'de dünya genelinde 44 milyondan fazla elektrikli scooter satışı gerçekleşirken söz konusu rakamın 2019 için 46.8 milyon adet ve 2020 yılı içinde 49.8 milyon adet seviyesine çıkması bekleniyor.
Uzmanlar, otomobil üreticilerinin de artık kendilerini birer 'mobilite' şirketi olarak konumlandırmasından dolayı, yakın bir zaman içinde sektörden BMW'ye rakiplerin gelebileceğini kaydediyor.
Türkiye'de henüz küresel elektrikli scooter üreticilerinin savaşı başlamış değil. Fakat, elini çabuk tutan Türk girişimciler, 'Martı' adını verdikleri yerli elektrikli scooter ile İstanbul'un bazı ilçelerinde faaliyete geçmiş durumda.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!