Elektrikli scooterlar, son birkaç yıldır dünyada büyüyen bir trend haline geldi. ABD'nin Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapan kenti San Francisco'dan dünyaya yayılan bu akımın başını Bird, Spin ve Lime gibi şirketlşer çekiyor.

Uber gibi uygulama üzerinden taksi çağırma şirketlerinin bile bu pazara adım atması ise, pazarı daha da büyütüyor.

Son olarak, gelişmelere kayıtsız kalmak istemeyen BMW'de, elektrikli scooter ürettiğini duyurdu. Alman otomobil ve motosiklet üreticisinden yapılan açıklamaya göre 'E-Scooter' ismini taşıyan scooterlar bu alanda tecrübeye sahip Alman micro ile birlikte geliştirildi.

2 SAATTE ŞARJ OUYOR

12 kilometrelik menzile sahip BMW'nin scooterları, 20 kilometre hıza çıkabiliyor. Scooter'in ağırlığı ise 9 kilogram olarak açıklanıyor.

150 watt kapasiteli elektrik motoru bulunan scooterlarda lityum-iyon bataryalar bulunuyor. Elektrikli scooterların şarj süresinin ise 2 saat olduğu belirtildi.

Birçok şirketin elektrikli scooter alanında faaliyet gösterdiğini söylemiştik. Bunlardan, Bird, Spin, Lime ve Uber gibi olanlar scooterlarını kiralama yoluyla kullanıcıya ulaştırırken, BMW ise kullanıcılara satın alma yoluyla scooterlarını ulaştıracağını belirtiyor.

Avrupa'da yaklaşık 900 dolarlık bir fiyat etiketi ile satılması beklenen 'E-Scooter'in yanı sıra, Alman üretici hem çocuklar hem de yetişkinler için 120 dolarlık birer motorsuz scooter da üretecek.

PAZAR YÜZDE 80 BÜYÜYECEK

2018'i 21.1 milyar dolar ile kapatan küresel elektrikli scooter pazarının büyüklüğünün, 2025 yılına yüzde 80 büyüme ile 38.6 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Bazı şirketlerin filolarında 30 bin adedin üzerinde scooter bulunuyor. 2018'de dünya genelinde 44 milyondan fazla elektrikli scooter satışı gerçekleşirken söz konusu rakamın 2019 için 46.8 milyon adet ve 2020 yılı içinde 49.8 milyon adet seviyesine çıkması bekleniyor.

Uzmanlar, otomobil üreticilerinin de artık kendilerini birer 'mobilite' şirketi olarak konumlandırmasından dolayı, yakın bir zaman içinde sektörden BMW'ye rakiplerin gelebileceğini kaydediyor.

Türkiye'de henüz küresel elektrikli scooter üreticilerinin savaşı başlamış değil. Fakat, elini çabuk tutan Türk girişimciler, 'Martı' adını verdikleri yerli elektrikli scooter ile İstanbul'un bazı ilçelerinde faaliyete geçmiş durumda.