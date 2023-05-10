Alman Betty Barclay’dan konteyner yardımı

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22 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan, 265 firma ile hazır giyim sektörünün kalelerinden olan Adıyaman'da tekstil ve hazır giyim sektörünün öncü firmaları depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Son olarak Alman moda ve tekstil markası Betty Barclay Group, 6 Şubat depremi sonrası evleri hasar almış ailelere geçici barınma için konteyner hibesinde bulundu. Üretiminin bir bölümünü Türkiye’de gerçekleştiren Betty Barclay’ın de katkıları ile kurulan yerleşim yerinde 15 konteyner depremzede ailelere teslim edildi.

HAZIR GİYİMİN KALBİ

143 bin 663 kişinin 1.366 hazır giyim firmasında çalıştığı bölge, ülkenin toplam üretim kapasitesinin yüzde 8,9’unu karşılıyor.

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Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Adıyaman OSB'nin yanında işçi ve ailelerinin barınacağı toplamda 1200 kişilik konteyner kent kurmuş 22 dönümlük arazide kurulan 308 konteynerlik alanda 28 Nisan itibariyle yaşam başlamıştı. Barınma konteynerlerinin yanı sıra alana çocuk parkı, kreş ve çamaşırhane de yapılmıştı.