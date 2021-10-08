Alişan yeğeniyle alışverişte

Sanatçı Alişan, temmuz ayında koronavirüs sebebiyle vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın büyük kızı Eyşan ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Baş başa vakit geçiren amca-yeğen, bir süre mağazaları dolaştı.
Yeğeni Eyşan ile yakından ilgilenen ve bir an olsun elini bırakmayan Alişan, objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, alışveriş turu sonrasında ise Eyşan ile birlikte yemek yemek için restorana geçti.
"ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR" DEMİŞTİ
Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum. Allah’ım mekanını cennet eylesin inşallah..." sözlerine yer vermişti.
Selçuk Tektaş, 12 Mayıs 1980'de dünyaya gelmişti. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti.
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