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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Alişan, önceki gün yeğeni Eyşan Tektaş ile birlikte alışveriş turundaydı. Yeğeni ile mağazaları dolaşan ünlü şarkıcı, gazetecilerle de sohbet etti.

"BİZ UYARMIŞTIK"

Keyifli halleriyle dikkat çeken Alişan, yakın arkadaşı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu'nun 'yasak aşk' yaşadığı iddialarla ilgili soruya Demet Akalın gibi "Biz uyarmıştık." diyerek esprili bir yanıt verdi.

45 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de 20 yıldır küs olduğu meslektaşı Özcan Deniz ile bir araya geldiği ve sohbet ettiği yönünde çıkan haberlerle ilgili ise "Evet, konuştuk." ifadelerini kullandı.