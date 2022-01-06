45 yaşındaki şarkıcı, Atakan'ın "İzlemeye geldim seni, çok iyiydin. Hatta oryantal de çıktı. Ne diyorsun 'Oryantal Didem'in (Kınalı) kıyafeti kapalı' diyenlere?" sorusuna ise "Oryantalden daha rahat giyinenler var şimdilerde." yanıtını verdi.

Yılbaşı akşamı 'İbo Show'da sahne alan oryantal Didem Kınalı'nın kıyafeti gündem olmuştu. Kınalı'nın ayak ve kol bileklerine kadar uzanan elbisesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.