Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Alişan: Oryantalden daha rahat giyinenler var

Şarkıcı Alişan, oryantal Didem Kınalı'nın katıldığı bir programda kıyafetinin kapalı bulunması hakkında konuştu. Ünlü sanatçı, "Oryantalden daha rahat giyinen şarkıcılar var." ifadelerini kullandı

06.01.2022 - 14:40 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü şarkıcı Alişan, Süper FM'de yayınlanan "Duygu'yla Radyodayız" programının konuğu oldu. Gece kluplerinde sahne almaya başlayan sanatçı, "Ben konserleri daha çok seviyorum ama para kazanmam lazım. Yeni yeni çıkmaya başladım." dedi.

  • 45 yaşındaki şarkıcı, Atakan'ın "İzlemeye geldim seni, çok iyiydin. Hatta oryantal de çıktı. Ne diyorsun 'Oryantal Didem'in (Kınalı) kıyafeti kapalı' diyenlere?" sorusuna ise "Oryantalden daha rahat giyinenler var şimdilerde." yanıtını verdi. 

    Yılbaşı akşamı 'İbo Show'da sahne alan oryantal Didem Kınalı'nın kıyafeti gündem olmuştu. Kınalı'nın ayak ve kol bileklerine kadar uzanan elbisesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.

  • "ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU DÜŞÜNÜYORUZ"

    Öte yandan oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren Alişan, eşiyle ilerleyen yıllarda Burak ve Eliz'e kardeş düşündüklerini açıkladı. 

  • "BİRBİRİMİZİ KISKANMIYORUZ"

    Ünlü şarkıcı, "Buse'ye gelen senaryolarda kurallarınız var mı?" sorusuna, "Buse'nin kendine göre kuralları var. Kıskanmayız birbirimizi." şeklinde cevap verdi.

  • Alişan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Zaten seçtiğin hayat arkadaşı aynı kafadaysanız hiçbir sorun çıkmıyor. Ama evlilik hafife alınmaması gereken bir şey anlaşamadık boşanırız diyorlar. O yüzden anne-babalarımızı tebrik etmek lazım.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.