"EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

31 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin, "İki çocukla zorlanmayacak mısınız?" sorusuna "Deneyeceğim, bilmiyorum." yanıtını verdi.

Eşi Alişan'ın kendisini desteklediğini söyleyen Buse Varol, "Üç sene ara verdim, o da en büyük destekçim." dedi. Ayrıca üçüncü kez anne olmak istediğini de belirten Varol, "5-6 sene sonra olacak şekilde düşünüyorum." ifadelerini kullandı.