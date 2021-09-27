Alişan çaldı, Ebru Yaşar söyledi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İş insanı Serdar Ocak'ın oğlu Aras Emir Ocak'ın sünnet düğünü önceki gün gerçekleşti. Sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı gecede Ebru Yaşar-Necati Gülseven çifti de yer aldı.

Dolarların havada uçuştuğu sünnet düğününde sahne alan Alişan, performansıyla alkış topladı. Ünlü şarkıcı, bir ara yakın arkadaşı Ebru Yaşar'ı sahneye davet etti. Ardından Alişan'ın orkestranın arasına oturarak, tef çalması dikkat çekti.

Yeni albümü 'Gel de Sevme' ile d...