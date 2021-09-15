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Ebru Yaşar: Ödüllerim için özel bir ev yaptırdım
Ebru Yaşar, Golden Palm Awards Ödül Töreni'nde "Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı" ve "Yılın Albümü" ödüllerinin sahibi oldu. Basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü sanatçı, aldığı tüm plaketler için özel bir ev yaptırdığını açıkladı
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Golden Palm Awards Ödül Töreni, önceki akşam yapıldı. Dünyayı saran koronavirüs pandemisinin yanı sıra, ülkemizi etkisi altına alan müsilaj, orman yangınları ve sel felaketleri nedeniyle, "Küresel Isıya Dur De!" sloganıyla, dünyamızın en ciddi sorununa dikkat çekildi. Pandemi kurallarına uyularak gerçekleşen ve sunuculuğunu Özge Ulusoy'un yaptığı gecede şıklık yarışı yaşandı.
"NE MUTLU BANA!"
Geceye katılan sanatçı Ebru Yaşar, tören öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı" ve "Yılın Albümü" dallarında ödüllerin sahibi olan Yaşar, "Sağ olsunlar layık görmüşler. Çok güzel bir albüm yaptık. Bunların karşılığını görüyoruz. Ne mutlu bana..." dedi.
ÖDÜLLERİ İÇİN ÖZEL EV YAPTIRDI
Sanatçı, aldığı tüm ödül ve plaketler için özel bir ev yaptırdığını açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Ebru Yaşar, "O kadar çok plaket ve ödül var ki... Evde onları koyacak yerim yoktu. Sırf onları yerleştirmek için ev yatırımı yaptım. 'Ebru Yaşar evi' hazırlıyorum. İçinde bazı sahne kıyafetlerim, plaketlerim ve ödüllerimin özel vitrinlerde olduğu bir ev hazırlıyorum kendime. Hem anılarımı saklamak istiyorum hem de bizlere verilen ödüller ve plaketler sandıkta olmasın. O yüzden bir ev yani daire yaptırdım. 'Hatıra evi' diyelim. Böyle bir formül buldum." ifadelerini kullandı.
İranlı ünlü moda tasarımcısı Azadeh Pourakbar'ın, küresel ısınmaya dikkat çekmek için hazırladığı defilenin sürpriz ismi ise Yılmaz Morgül oldu. Morgül, özel tasarım olan ve doğaya dikkat çeken kıyafetiyle defileye renk kattı.
NEDİM DELİBAŞ: HEPİMİZİN DUYARLI DAVRANMASI GEREK
Defilenin ardından, Golden Palm Awards Kurucu Başkanı Nedim Delibaş, etkinliğin ana sponsoru Eshome Collection Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın ve İstanbul Turizm Derneği Genel Başkanı Yalçın Aydın'ın konuşmalarıyla devam etti.
Dünyanın en büyük sorununun küresel ısınma olduğuna dikkat çeken Nedim Delibaş, "Bu yıl organizasyonumuzu yeşil renkte yaptık çünkü dünyamızın artık küresel ısınmaya tahammülü kalmadı. Bundan sonra bu konuda hepimizin duyarlı davranması gerekli ki, dünyamız bize ev sahipliği yapsın." diye konuştu.
Dünyaca ünlü Romanyalı grup Havana ve Sandra'nın da sahne aldığı ve şarkılarını seslendirdiği gecede birbirinden ünlü isimler ödüllerine kavuştu.
Kuruluş Osman, "Yılın Dizisi" olurken, Burak Özçivit ise "Yılın Erkek Dizi Oyuncusu" ödülünü kazandı. Gecenin en renkli anlarından biri ise Binnur Kaya, "Yılın Kadın Dizi Oyuncusu" ödülünü alırken yaşandı.
Sahneye çıkan Erkan Petekkaya, Kaya'ya ödülünü dizlerinin üzerine çökerek verdi. Ünlü oyuncu da bu jest karşısında aynı şekilde diz çökerek, Erkan Petekkaya'ya sarıldı.
"Yılın Tiyatro Oyunu" olan "Etekler ve Pantolonlar"ın ödülünü almaya sahneye gelen Nergis Kumbasar ve Nurseli İdiz için büyük alkış koptu.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, "Yılın Spor Markası" oldu. Ödülü Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, Erkan Petekkaya takdim etti.
Gecede İsmail Hacıoğlu, "Yılın Erkek Sinema Oyuncusu" seçilirken, "Yılın Sinema Filmi Projesi", "Kesişme-İyi ki Varsın Eren" oldu. "Yılın Moda Tasarımcısı" ise Gülşah Saraçoğlu seçildi.
"Yılın Rock Sanatçısı" ödülünü Ufuk Beydemir alırken, "Yılın Rap Sanatçısı" Norm Ender oldu. "Yılın Türk Sanat Müziği Sanatçısı" ödülünü ise Aslı Hünel kazandı.
Ebru Yaşar: Ödüllerim için özel bir ev yaptırdım - Magazin haberleri/ebru-yasar-odullerim-icin-ozel-bir-ev-yaptirdim-magazin-haberleri-3191864-magazin
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