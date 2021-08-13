Yeni albümü 'Gel de Sevme' ile dinleyicileriyle buluşan Ebru Yaşar, önceki akşam Turkcell Vadi Açıkhava'da konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Yaşar, yeni ve eski hitlerinden oluşan repertuvarıyla muhteşem bir müzik akşamı yaşattı.
Pandemi sonrası sahnelere hızlı bir geri dönüş yapan Ebru Yaşar'ı izlemeye gelenler arasında Bilal Sonses ve Yasemin Sakallıoğlu da vardı. Sahnede güzelliğiyle dikkat çeken Ebru Yaşar, konserin ilk yarısında Tuana Büyükçınar imzalı, ikinci yarısında ise dünyaca ünlü marka kıyafetiyle adeta göz kamaştırdı. Şarkıcı, ayrıca konserde hayranlarına süpriz yaparak, Muhlis Akarsu’nun "Aramam Seni" türküsünü seslendirdi.
"İSTANBUL'UN SEYİRCİSİNİ ÇOK ÖZLEDİM"
Konser için 3 gündür burada olduğunu söyleyen Yaşar, "Büyük sahnelerde çıkmak bana çok gurur veriyor. Normal orkestralar yetersiz kalıyor. O yüzden 3 gündür harıl harıl prova halindeyiz. Kendi şarkılarımı okumayı seviyorum. Bodrum’da tatile devam ediyorum. Konserler başladı, bir gün konserdeyim, ikinci gün çocuklarımın yanındayım. İstanbul’un seyircisini çok özledim." ifadelerini kullandı.
Konser biletlerinin günler öncesinden tükenmesi hatırlatılan Ebru Yaşar, "Biletler günler öncesinden bitti. Benim için çok güzel bir anı olarak kalacak inşallah. Daha iyi sahnelere..." dedi.
Satış rekorları kırdığı "Gel de Sevme" albümünde şu ana kadar üç şarkıya klip çeken Yaşar, "Yeni klip gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Albümde bir, iki şarkıya daha klip çekeceğim. Albümün tamamı çok sevildi ama hepsine klip çekemem." ifadelerini kullandı.
"KENDİ REKORUMU KIRMAYA ÇALIŞIYORUM"
"Kendi rekorumu kırmaya çalışıyorum" diyen Yaşar, "İnsanlar seviyorlar ve istiyorlar. Pandemi sürecinde çok çalıştım, 'Kalmam' şarkısını çıkarttım. Arkasından albüm çalışması yaptım. Pandemiyi verimli geçirdim. İyi ki de öyle yapmışım." şeklinde konuştu.
"ALBÜM YAPMAK KOLAY DEĞİL"
"Albüm dışında yeni bir single çıkarmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Ebru Yaşar, “Yeni bir single çıkartmayı düşünmüyorum, dinleneceğim artık. Albüm yapmak kolay değil. 10 şarkı üzerine şarkı seçimleri... Çabuk beğenen bir insan değilim. Şarkıları dinliyorsunuz ama onların içinde ne kavgalar var... Hep tartışmalardan, kavgalardan güzel şeyler çıkar." cevabını verdi.
Muhabirlerin "Cover yapmak istediğiniz bir şarkı var mı?" sorusuna da yanıt veren ünlü isim, "Daha gözüme kestirdiğim bir cover yok. Olursa hemen alırım." dedi.
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