Ebru Yaşar: Çok mutluyum!

Ebru Yaşar, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayram mesajı veren Yaşar, "İyi bayramlar hoş geldiniz. Neredeyse iki yıla varan ayrılıktan sonra beraberiz. Aynı atmosferi paylaşıyoruz, çok mutluyum. Hep beraber böyle mutlu mesut hayatımıza devam edelim. Ben de aşılarımı oldum." dedi.

"PANDEMİDE ÇALIŞTIM"

Karantina döneminde çalıştığını belirten Yaşar, "Pandemide durmadım, single yaptım. Albüm yaptım şimdi tabii ki sahnede olmak istiyorum. Sevenlerim sağ olsunlar konserlerimi hınca hınç dolduruyorlar." ifadelerini kullandı.

"HERKES SIKINTI YAŞADI"

Pandemi dönemini maddi açıdan nasıl geçirdiği sorulan Ebru Yaşar, şöyle konuştu:

Pandemi döneminde kimse hiçbir sektör bizde para kazanamadı. Ama hayat devam ediyor bir şekilde ayaktayız. Ve sanatçılar öncüdür. Ben şarkılarımı yapmayı söylemeye ve üretmeye devam ettim. Bakıldığında sektörde herkes sıkıntı yaşadı. Birçok sektör de zor günelr geçirdi ama bir kriz olduğunda biliyorsunuz önce yeme-içme eğlence sektörü etkileniyor.