Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşındadır? Soruları Netflix yapımı olan Bir Başkadır dizisinde rol alması üzerine merak konusu oldu. Peki Alican Yücesoy kimdir? İşte Alican Yücesoy biyografisi...

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

22 Ekim 1982'de İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim görmeye başladı. Okula girdiğinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılarak Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda görev yapmaya başladı.

Suskunlar, Eyvah Eyvah 2, Prensesin Uykusu, Fatmagül’ün Suçu Ne, Eyvah Eyvah gibi yapımlarda rol aldıktan sonra 2012 yılında Şubat dizisinde Melisa Sözen ile beraber başrolde yer aldı. Şubat karakteri ile tanınmaya başladı. 2013 yılında ise ABD dizisi Revenge'den Berkun Oya'nın uyarladığı “İntikam” dizisinde Beren Saat, Yiğit Özşener, Nejat İşler, Mert Fırat gibi ünlü oyuncular ile birlikte oynadı.

2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide Buğra Gülsoy ve Aslı Enver ile başrolde yer aldı. Ertuğrul 1890 adlı yüksek bütçeli Japonya-Türkiye ortak yapımı filmde, Çok Uzak Fazla Yakın adlı romantik dram filminde rol aldı. 2017'de yönetmenliğini Nisan Akman'ın üstlendiği "Aşk Uykusu" adlı filmde başrollerden birini canlandırdı.