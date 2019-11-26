Rekor kırdı, en değerlisi oldu - Haberler

Alibaba, Hong Kong Borsası'na halka arzı gerçekleştiği ilk işlem gününün ardından yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı. Halka arzdan 11.3 milyar dolar elde eden Alibaba, böylelikle 2019 yılının en değerli halka arzı oldu.

Hisse başına 176 HKD (22.5 ABD Doları) değerle 500 milyon adi hissenin yanı sıra 75 milyon ek opsiyon ile halka arz edilen Alibaba hisseleri kapanış öncesi yüzde 6.6'ya kadar arttı. Ek opsiyonun kullanılması durumunda Alibaba'nın 1.6 milyar daha finansman sağlayabileceği belirtildi.

Emekliye ayrılan Jack Ma'nın ardından göreve gelen yeni CEO Daniel Zhang, Alibaba "evine döndü" derken polisin aldığı önlemler dikkat çekti.

Analistler, yıl başında planlanan ancak olaylar nedeniyle halka arzın Hong Kong'da hem borsa hem de şehrin canlanması açısından çok önemli olduğunu belirtirken Alibaba'nın başarısının ardından Çinli teknoloji girişimi, TikTok'un çatı şirketi ByteDance'in benzer bir yolu izleyebilme ihtimalinin arttığını söylüyor.

Alibaba yönetim yapısı nedeniyle 2014 yılında Hong Kong'lu regülatörlerden onay alamayınca halka arz olamamış, şirket aynı sene New York Borsası'nda 25 milyar dolar büyüklüğünde halka arz ile rekor kırmıştı.