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Ali Poyrazoğlu, 'Desiderata'da

Ali Poyrazoğlu’ , klasik müziği, operayı ve tiyatroyu buluşturduğu yeni projesi 'Desiderata' ile AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirci karşısındaydı

Giriş: 10.01.2023 - 08:56 | Güncelleme: ABONE OL
Ali Poyrazoğlu, 'Desiderata'da - Magazin haberleri
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Ali Poyrazoğlu, bu projede konuk orkestra şefi olarak, hem Zdravko Lazarov idaresindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı yönetti hem de mizah diliyle, klasik müziğin eşsiz eserlerinin eşliğinde sanatın yaşamlarımızda yarattığı farkın altını çizdi.

Gecede; İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları; mezzosoprano Nesrin Gönüldağ, bariton Murat Güney ve keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko solist olarak yer aldı.

Programda ; Georges Bizet’nin “Carmen” Operası’ndan bölümlerin yanı sıra; Havanaise, Op.83 (Camille Saint-Saëns), Zigeunerweisen, Op.20 (Pablo De Sarasate), Goyescas: Intermezzo (Enrique Granados) adlı eserler sanatseverlere sunuldu.

Gecenin sonunda Ali Poyrazoğlu ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları, seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

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