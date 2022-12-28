Ali Poyrazoğlu’ndan yeni proje: Desiderata

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Ali Poyrazoğlu’nun yepyeni projesi, 'Desiderata-İnsan Sesine Konan Kuş' ile, klasik müziği, operayı ve tiyatroyu buluşturuyor. Poyrazoğlu, bu projede konuk orkestra şefi olarak, hem Zdravko Lazarov idaresindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı yönetiyor hem de mizah diliyle, klasik müziğin eşsiz eserlerinin eşliğinde sanatın yaşamlarımızda yarattığı farkın altını çiziyor.

Gecede; İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları; mezzosoprano Nesrin Gönüldağ, bariton Murat Güney ve keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko solist olarak yer alacak. Programın ışık tasarımı Taner Aydın’a ait.

Programda ; Georges Bizet’nin “Carmen” Operası’ndan bölümlerin yanı sıra; Havanaise, Op.83 (Camille Saint-Saëns), Zigeunerweisen, Op.20 (Pablo De Sarasate), Goyescas: Intermezzo (Enrique Granados) adlı eserler yer alıyor.

“Desiderata”, 7 Ocak 2023 Cumartesi akşamı Türk Telekom Opera Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.