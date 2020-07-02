Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı Özel programında gazeteciler Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız'ın sorularını yanıtladı. İşte Koç'un gündem yaratan açıklamalarından öne çıkanlar:

"BİR TEKNİK DİREKTÖRLE ANLAŞTIK"

İki tür hoca vardır, tecrübeli, olgun, belli marka olmuş, sizin hikayenizi satın alacak. Veya genç hoca dinamik, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen, Fenerbahçe'yi kariyer olarak görecek. İki tip hoca ile görüşmemiz oldu. Ama bir de ülkenin, finansal gerçekleri var. Bizim belirlediğimiz alternatifler pandemi sürecinde gelebilecek alternatifler değildi. Birine odaklandık, doğrudur. Sezon bitince açıklayacağız. Ligler biter bitmez açıklayacağız. Fenerbahçe taraftarı beğenir, beğenmez, uygun bulur bulmaz.

'Yerli mi yabancı mı?' detayına girmeyelim. Emre Belözoğlu önemli. Ciddi uluslararası bağlantıları var. Müthiş bir Fenerbahçe aidiyet duygusu var, lider. Emre zeki, çok çalışkan, artılarını sayıyorum, eksilerini saymıyorum. Fenerbahçe'nin hayatında önemli bir hoca olacaktır.

Transfer konusunda da isimleri bir yere koyalım, profile, eksiklerimize bakalım. İstediğimiz kaliteyi stopere koyamadık. 4 sporcumuzun kontratı bitiyor, biri gitti. İki tane net, hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Fazla maaşlar veriyoruz. Daha fazla kaliteye daha az maaşlar vermemiz lazım. Pandemi bir fırsat yaratacak. Altyapıya transferde harıl harıl çalışma var.

"KRUSE HAYATININ POKERİNİ OYNADI"

Max Kruse hayatının pokerini oynadı. Pandemi ile belirlediği net kriterler var. Anladığım kadarıyla değişik görüşler almış, böyle karar vermiş. Bence bu ona pahalıya mal olacak. En önemli yatırımımızın karşılığını aldık mı, hayır. Belki Almanya'daki yetenekli futbolcuyu aldık ama yeterince disiplinli değildi. Niye Zajc? Ailevi sebeplerden ötürü rica etti.

OBRADOVIC İLE NELER YAŞANDI?

Obradovic, Fenerbahçe'ye gönül vermiş, Fenerbahçe için kalbi atan herkesin gönlünde taht kurmuş bir insan. Fenerbahçe'nin basketbol seviyesini çok yükseklere çıkardı. Kupalar getirdi. Final-Four'a abone olduk. Fenerbahçe'nin bir efsanesidir. Kimse de bunu tartışamaz. Ne şanslıyız ki Fenerbahçe olarak Obradovic gibi hocamız var. Keşke futbolda da öyle bir hocamız olsa. Çok iyi bir Fenerbahçeli.

Bize saldırılan konulardan bir tanesi de bu. Yok efendim biz gitmesini istiyormuşuz, mobing yapmışız. Böyle bir karakteri, başarıyı bile bile göndermek hangi kulüp başkanının ve yönetimin işine gelir. Bir de seçim arifesinde. Bu kendi kendini sabote etmek gibi bir şey. Biz başından beri kalmasını istedik. Geçen sezon içinde Semih Bey basketbolla ilgileniyor. Basketbol sayın Obradovic'e anahtar teslim projedir. Transfer döneminde devreye gireriz.

"İSTİFASINI SUNMUŞTU"

Pandemi öncesinde birkaç transfer yapmak istedik. Sıkıntılı dönemden geçiyorduk. Kendisi 'Şu an konuşmayalım, sezon sonu konuşalım' dedi. Bir maç sonrası beklenmedik mağlubiyet. Saçma sapan mağlubiyet. O da bunalmıştı, istifasını sunmuştu. Dedik ki, 'Vazgeçmemeyi sen bize öğrettin. Vazgeçemezsin. Velev ki kötü sezon geçirdin. Ne olacak, kredin var. Hocamız istediği müddetçe kulüpte kalabilir' demişim. Ondan sonra bize teşekkür etti. Biz bütün planlamamızı hocamızla devam etmek üzere yaptık. Sözleşme uzatma, istifayı kabul etmemiz, hep bu yönde hareket ettik. Sonra pandemi araya girdi. İlk uçakla İstanbul'a geldi. Üç dört görüşme yaptık.

"'BU SENE ÇALIŞMAYACAĞIM' DEDİ"

'Bu sene çalışmayacağım' dedi. Ödeme sıkıntımız vardı, evet. Özellikle bu sene yaşadıklarımızdan dolayı. Ama ödeme sıkıntısı ilk defa yaşanmıyor. Euroleague, Final-Four biletleri ödenmemişti. Bir de gece açıklaması, orada da yerden yere vurulduk. Salı günü saat 4-5 gibi kendisiyle konuştuk. Kararını iletti. Üzüntülerimi belirttim, saygı duyduğumu söyledim. Akşam 9 sularında 'Sabahı beklemeyelim' dedi, 'Açıklamam budur' dedi. Tercüme ettik. Sabah yayınlamayı düşündüğümüz üzücü açıklamayı gece 11'de açıkladık. Keşke bizde kalmış olsaydı, olmadı.

TFF VE NİHAT ÖZDEMİR'E TEPKİ

Sistem sıkıntılı. Biz TFF seçimlerinde 'Federasyonun emrindeyiz' dedik. Sayın Özdemir'le seçim öncesi her kulübe gittiği gibi bizimle de görüştü. Hiçbir talebimiz yoktu, 'Eski sistem devam etmemeli, adaletin sağlanması lazım' dedik. Ama siz 'Eski dostlarınızla ters düşmemek adına bazı şeylerden imtina ederseniz o dönüşümü yakalayamazsınız' dedi. Kendisi amacının futbolu düzeltmek olduğunu söyledi. Kendisi 'Fenerbahçe başarısızlığını örtmeye çalışıyor' dedi. 3 hafta önce bize başka söylemişti, Allah'tan yanımızda başkaları da vardı. Soğukkanlılıkla sorguladık, dile getirdik. Anlatmaya çalıştık. Ama gördük ki duvar var karşımızda. Ciddi hakem hataları yaşadık. Şubat'ta yüksek divan kuruluna dedim ki, 'Bakın biz yaşadık, sezon ilerleyince neler yaşanacak görün' dedim."

Özdemir ile kişisel meselemiz kesinlikle yok. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir, kim ihlal ederse cevap veririz ve Fenerbahçe içinde barınamaz. TFF Başkanlığı herkese eşit mesafede olması gereken, takımlar hakkında kişisel fikir beyan edilmeyeceği mevkidir. Şunu soruyorum, federasyon başkanımızın Fenerbahçe dışında herhangi bir kulüple ilgili ileri geri konuştuğunu gördünüz mü?

"TFF'YE GÜVENMİYORUZ"

Son maça dönersek, bu çok önemli. Bizim derdimiz kişisel değil. Bizim TFF'yle sorun yaşamamız güven kaybetmemiz, niye güvenmiyoruz; çünkü ilkesizlik, eşitsizlik var. Çifte standart demeyeceğim çok standart var. Eşitsizlik sanki bir norm haline geldi. Bu keyfi kararlar demek. Eşitsizliğin normalleştiği dönemden geçmek futbol için çok tehlikeli. Sezon içinde inancımızı kaybettik. Son maç oynandı. Benim, Semih Bey'in federasyonu ilgilendirmeyen konuda nasıl cezalandırıldığını gördünüz. İşin içindeki standartsızlığı, eşitsizliği, hukuksuzluğu anlatmaya çalışıyorum. Bunları dile getirdiğim zaman ceza yiyorum. Bugün bir anket yapsanız, yüzde 90 futbolda adalet yok derler.

"PFDK, CEZALARI UTANÇ VERİCİ"

Özdemir'le bugün bir aradaydık. Konuşarak çözülmeyecek bir şey olmaz. Ama bu 3 Temmuz'u çözemeyiz. Hala akıl tutulması. Bugün federasyona laf söylemek, hakem hatalarını kınamak ağır suç, ama yöneticiler küfür kıyamet, sahaya dalsın... Tekme tokat giren arkadaş 30 gün yemiş, biri 40 gün almış. Komik bunlar. Dışarıda olan komplo teorilerini, adil rekabet yoktur söylemlerine güçlendiren şeyler bunlar. Bu Türk futbolu için utanç verici kararlardır.

"2010-2011'İ DÜZELTMEDİ"

Bunu düzeltecek bol bol fırsat varken düzeltilmiyor. Bizim için bu kadar hassas konuda böyle bir şey söyleyip, Ali Koç, Ahmet, Mehmet meselesi değil bu. Bu Fenerbahçe. Çok dua ettim, yanlışlıkla söylemiştir diye. Ama düzeltmedi. Bizim için konu kapanmıştır.

3 TEMMUZ

Cuma günü mahkemede Fenerbahçe'nin Başkanı olarak yaşadıklarımızı hatırlatacağız. Bizim bu davalarımız 15 Temmuz'dan önce başladı. Fenerbahçe camiasını, o dönemde bu işin kahrını çekmiş, gaz yemiş, tartaklanmış, okula gittiği zaman okul arkadaşları tarafından sıkıntı yaşamış çocuklar olmak üzere. Mahkemelerin henüz karar vermemiş olması bizleri derinden yaralanmaktadır. 17-25 diye çizgi çekiliyor. Bunun Ergenekon'u, Balyoz'u, 3 Temmuz'u var. O günleri unutmayın.

Devletin gücü arkasında, polisi, savcısı, hakimi, medyası, biz tek tabanca mücadele ettik. Başkanımız 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demişti. Sokağa ilk biz indik. Bütün rüzgar bize karşıyken. Bu camia bu konuda saygı beklemektedir. O yüzden Nihat Bey'e tepkimiz öyledir. Adaletin en kısa zamanda vicdanen aklanmış olan camiamızı resmi ve hukuken son noktayı koymasını bekliyoruz.

AZİZ YILDIRIM

Başkanımızla en son 2 Haziran 2018'de merhabalaştık sta. Ertesi gün seçimdi, konuşma imkanı olmadı. Ondan beri bir daha görmedim. Bir cenazede uzaktan gördüm. Biz göreve geldikten sonra basket takımının maçına, Can Bartu'nun cenaze törenine davet ettik. Cumhurbaşkanımızla görüşmeye giderken davet ettik. Hiçbirine cevap alamadım. Davalarla ilgili mektup yolladım, mektup açılmadan geri geldi. En azından 3 Temmuz'da ortak hareket edebilseydik, bizim büyüğümüz, liderimiz. Ama olmadı. (Aziz Yıldırım'la yapılan kıyaslamalarla ilgili) Hayır, kıyaslamanın şu aşamada doğru olduğuna inanmıyorum. Biz 2 yıl görev yaptık.

YAYINCI KURULUŞ

Burada Fenerbahçe'nin görüşünden daha önemlisi kulüplerin görüşüdür. Ben Kulüpler Birliği sözcüsü değilim onu başkanımız yapar. Büyük resme baktığımızda sıkıntı var. Bir sene geriye gidersek. Bize indirimle geldiler, daha doğrusu federasyona geldiler. Biz bunu bir senelik indirim olarak algılamıştık. Geldiğimiz nokta karşı taraf algılamıyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz o döngünün içindeyiz. Şurada ciddi bir güven sorunu var. Bizle yayıncı kuruluştan çok federasyonla ilgili. Biz sürecin istendiğimiz zaman içeri çekiliyoruz, yoksa sürecin dışındayız. Ne yazışmalar yapılıyor, neler konuşuluyor, bütün resme hakim değiliz. Biz hukuken belki muhatap olmasak da önemli paydaşız. Bundan sonra bütün müzakerelerde Kulüpler Birliği olarak olmalıyız dedik. Bugün toplantı yapıldı. Bir yere vardık mı, varamadık. Bana göre yayıncı kuruluş da pandemi sürecinden fayda sağlayacak.

YENİ TRANSFERLER...

Transfer konusunda da isimleri bir yere koyalım, profile, eksiklerimize bakalım. İstediğimiz kaliteyi stopere koyamadık. 4 sporcumuzun kontratı bitiyor, biri gitti. İki tane net, hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Fazla maaşlar veriyoruz. Daha fazla kaliteye daha az maaşlar vermemiz lazım. Pandemi bir fırsat yaratacak. Altyapıya transferde harıl harıl çalışma var.

VEDAT MURİÇ

İlgilenenler var. Ben gitmesini istemiyorum. O da çok karakterli bir oyuncu. Ama ben kupa kaldırmadan gitmesini istemem.

"5-6 OYUNCUYLA ANLAŞMA NOKTASINA GELDİK"

5-6 oyuncuyla anlaşma konusunda belli noktaya geldik. Eksiklerimizin hepsi tamam mı, değil. Birkaç hafta içinde daha netleşir. Biz Türk oyunculara ağırlık veriyoruz, bu gidişle yabancı oyunculara kısıtlama gelecek. Türkiye'yi bilen yabancı oyunculara ağırlık veriyoruz. Genç tecrübeli karışımını daha iyi yapmak istiyoruz.

MERT HAKAN YANDAŞ

Tescil olmadan hiçbir transfer etmedik. İmzaya dökülmeden hiçbir şey demiyoruz. Hiçbir isim konusunda net bir şey ifade etmeyeceğim. Galatasaray'la sıkıntı yaşamadım. Zaman zaman gerilim yaşanabilir ama her zaman dost kalacaktır. Biz bir yerin kontratlı oyuncusu ile o yerin izni olmadan herhangi bir görüşme yapmayız.

MESUT ÖZİL

Mesut Özil'e ne bizim paramız yeter. Çok iyi bir Fenerbahçeli ise sembolik rakama gelecekse o başka.

NURİ ŞAHİN

Bana gelmiş bir şey yok.

YILDIZ TRANSFER

Şu an yok.