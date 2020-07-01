Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı Özel programında gazeteciler Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız'ın sorularını yanıtlıyor. İşte Koç'un açıklamaları:

DİDEM ARSLAN YILMAZ: Adaylık süresinde 'Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı küçüklüğümden beri hayalimdi' diyorsunuz. 2 yıl başkanısınız, nasıl geçti, neyi yaptınız neyi yapamadınız sayın başkan?

ALİ KOÇ: Olağanüstü dönemden geçiyoruz. Mümkün olduğu kadar konuştuğum her yerde devletimize, kamu kuruluşlarına, özel sektöre, bu süreçte inanılmaz performans gösteren tüm sağlık çalışanlarına, diğer kahramanlara teşekkür etmek, istiyorum. Hayatını kaybeden herkese başsağlığı, hastaların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. İnşallah ikinci dalgayla karşı karşıya kalmayız diyorum.

"YAPISAL AÇIDAN BAKTIĞIMIZDA YAPTIĞIMIZ GÜZEL İŞLER VAR"

İki sene çok hızlı geçti. Sancılarıyla, acılarıyla, başarı ve başarısızlıklarıyla. Bazı yapabildiğimiz şeyler oldu. Bazılarında başarılı olduk, bazılarında başarısız olduk. Bilhassa amiral gemimiz futbol olduğu zaman iyi yapılan işler gözardı edilebiliyor. Yapısal açıdan yaptığımız güzel işler var. Bunlar zamanla daha fazla ortaya çıkacak. Biz kendimizi çok parlatan, öne çıkaran yaklaşımımız yok.

Sportif açıdan baktığımızda son iki senede nispeten güzel işler oldu. Masa tenisi, kürek, yüzme, boksta Türkiye şampiyonlukları, madalyalar, rekorlar. Kadın basketbol takımımız bütün kupaları aldı. Bunla beraber erkek voleybolda geçen sene şampiyon olduk, bu sene de liderdik, ligler iptal oldu. Kadın voleybol çok kuvvetli. Hem finansal açıdan ciddi rakipleriyle mücadele etti. Bunları yaşarken en önemli oyuncularımızın sakatlığına rağmen mücadele ettik.

Erkek basketbolda Türkiye kupaları aldık. Euroleague'de rekorlar kırarak Final-Four'a kaldık. İnanılmaz sakatlıklar oldu. Hocamız 'Ben hayatta böyle bir şeye ilk kez rastlıyorum' dedi. Ne yazık ki şansımız yaver gitmedi. Euroleague'de garip bir fikstürümüz vardı. Geçen seneden kalan sakatlıklar devam ediyordu. Buna rağmen çok sıkıntılı dönem geçirdik, çıkışa başlamıştık.

Bireysel sporlara bakarsanız olimpiyatlara en yüksek oyuncuyu Fenerbahçe yolladı. Burada iyi şeyler oldu. Belki yeterince anlatmadık.

"2. YARININ 2. HAFTASINA KADAR FAVORİ BİZDİK"

Futbolda ilk sezon başımıza ne gelirse geldi. Hedeflerimizden uzak kaldık. İkinci sezona iyi başladık. İkinci yarının ikinci haftasına kadar. O hafta bahis şirketlerinin en favori adayı bizdik. Aynı oyuncular, aynı takım 7 haftada 21 puan kaybettik, yarışın dışında kaldık. Bunun nedenleri var. Bizden kaynaklı nedenler, eskiden gelen nedenler, bizim dışımızda nedenler. Bizden kaynaklananlar futbolcu tercihleri, takım ruhunu yansıtamamak. Esas karakter işler kötü giderken ortaya çıkar. Bu dönem ciddi sıkıntılar yaşadık. Geçmişten kalan finansal konular... Finansal Fair Play'ın alanımızı daraltmaları.

"HAKEM HATALARINDAN SIKINTILAR ÇEKTİK"

Bizim dışımızdaki nedenler, hakem hatalarından Fenerbahçe büyük sıkıntılar çekti. Bunların hepsini detaylı anlattım. Bizler aramızda, arkadaşlarımızla objektif şekilde, cesur şekilde, şeffaf şekilde nerede nasıl yanlış yaptık, nerede neyi yapabilirdik gözden geçirdik.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON İÇİN SON DERECE UMUTLUYUZ"

Önümüzdeki sezonun planlarını çok daha titizlikle, detaylı şekilde yoğun mesai harcayarak, ligler bitmeden, ben ve arkadaşlarım şu an hazırlık aşamasında, son derece umutluyuz, heyecanlıyız. Biz bunların değerlendirmelerini yaptık, çok büyük dersler aldık, inanıyorum ki, bunlar meyvelerini verecektir.

"SON DERECE ŞEFFAFIZ"

İBRAHİM YILDIZ:Dünya tarihinde bir başkan ilk kez futbol sahasında yapılan kongrede seçim kazandı. Adınızdan dolayı, bulunduğunuz konumdan dolayı büyük beklenti vardı.Üç ilkeye değinmiştiniz, şeffaflık, altyapı demiştiniz. Bir başkası da futbolda kaliteyi yükselteceğiz, barış ortamını sağlayacağız demiştiniz. Hedeflerinize ulaştınız mı? Futbolda özeleştiri yaptınız. İyi bir ekip yapmıştınız, sportif direktör, teknik direktör konusunda dünya ekolüne etki yapmış isimleri getirdiniz fakat verim alamadınız. Taraftarın baskısıyla Ersun Hoca'yı getirdiniz, daha sonra gönderdiniz. Taraftar baskısı etkili oldu mu, yoksa yönetim olarak yanlışı mı giderdiniz?

ALİ KOÇ: Son derece şeffafız. Fenerbahçe TV'de sansür koymuyoruz. Kendi televizyonumuzda en ağır eleştirilere maruz kalıyoruz. Finansal konularımızı anlatıyoruz. Ama bugünkü spor medyasının alışık olduğu şekilde çok fazla içli dışlı olmuyoruz. Her konuda polemiğe girmemeye dikkat ediyoruz.

"EN BÜYÜK HAYALİM..."

Altyapı konusunda futbol tarafında arzuladığımız derecede sağlayamadığımız olduysa da kulübe katkı sağlayacak, meyve verecek sporcularımız yetişiyor. Bugün ıstakoz bile 5 senede yetişiyor. En büyük hayalim, gerekli izinleri alabilirsek Fenerbahçe Spor Kulübü'nün A takımı ile altyapının aynı tesiste olması. Altyapının birebir A takımın kullandığı teknolojinin kullanacağı, benzer sağlık hizmetleri yaklaşımına ulaşabileceği. Bununla beraber hamlelerimiz meyve verebilirse önümüzdeki seçim dönemine hazır olmasa dahi bir projemiz var. Bununla ilgili finansman sağlayacak iş adamlarımız da var. Ben öyle bir şey vereyim ki babamın, dedemin ismini yaşatayım projesi bu.

"COCU BİZDE TUTMADI"

Belki Cocu çok büyük teknik direktör olacak ama bizde tutmadı. Sportif direktör tutmadı. Birçok oyuncu getirdik, camiada büyük ses getirdi. Bizde performans sergileyemediler.

"BU BİR DÖNÜŞÜM PROJESİDİR"

İBRAHİM YILDIZ: Peki niçin tutmuyor, sizde mi problem var?

ALİ KOÇ:Ben dedim ki bu bir dönüşüm projesidir. Sistem bir geceden bir geceye değişmiyor. Her türlü değişim ve dönüşümün sisli dönemleri var. O dönemden geçiyoruz, çok da iyi dersler aldık. Kulübümüzün, camiamızın hakkını korumak konusunda bazı kişilerle kafa kafaya geldiğimiz oluyor. Sorunlarımız ortak, çıkarlarımız ortak. Sahada mücadele olmalı, saha dışında asgari müşterekle birleşip futbolun sorunları çözülmeli. Bu böyle gitmez. Verimlilik artmıyor, zaten mali açıdan batık durumdayız.

"DEVRALDIĞIMIZI FENERBAHÇE DEĞERLERİNDEN DOLAYI ANLATAMADIK"

SERDAR ALİ ÇELİKLER:4 Haziran 2018'e dönseniz neyi tekrar yapardınız veya yapmazdınız?

ALİ KOÇ:Benim lafım vardı; bazen kazanınca kaybediyorsun, kaybedince kazanıyorsun. Devraldığımızı tam da anlatmadık Fenerbahçe'nin değerlerinden dolayı. Bu tabloya sebebiyet verenler bugün davrandıkları gibi davranamazlar. Neyi yapmazdım sorusuna, biz çok fazla değişimi aynı anda yapmaya çalıştık. Başkan, takım m, sportif direktör değişti. Frene orada basıp, çok daha fazla mali, yapısal konulara eğilip bir nevi feda dönemi diyelim, onun aciliyetini gündeme oturdum. Sportif teknik direktör konusunda aynısını yapardım. Futbol Federasyonu'yla haşır neşir olmamaya yine özen gösterirdim.

"YENİDEN YAPILANDIRMAYI KESİNLİKLE YAPMAK ZORUNDAYIZ AMA..."

SERDAR ALİ ÇELİKLER:Bugün bir haber çıktı. Eğer doğruysa açıklanan borcun yaklaşık yarısını düşürmüşsünüz demektir. Kulübe verdiğiniz desteğin, Burhan Karaçam 150 milyonu geçtiğini söylemişti. Nereye kadar devam edecek bu durum?

ALİ KOÇ: Forbes'un bahsettiği, finansal borç... Led panolar ve sponsorluk dışında bizim bütün gelirimiz bankaya gidiyor. Biz bu gelirlerden yararlanmadan iki seneyi çevirdik. Yeniden yapılandırmayı kesinlikle yapmak zorundayız. Devletimiz inisiyatif kullandı. Çok iyi niyet ama sonuç vermediği ortada. Tekrar yapılandırılması gerekiyor. İnşallah biz de yapabiliriz. Bunları yaparken eski anlayışlardan uzaklaşmamız lazım. Maliyet hesabı yapmamız lazım. O konularda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum.

"YAPILANDIRMA YAPMADIĞIMIZ İÇİN CEZA YEDİK"

İBRAHİM YILDIZ:Borç yapılandırılmasını niye imzalamadınız?

ALİ KOÇ: Burada devletimize teşekkür etmemiz lazım, yardım elini uzattığımız için. Biz temerrüde düşüyoruz. Çok ağır yaptırımları var. Bir nevi yönetim kurulunun sorumlulukları da bankalara devrediliyor. Bununla beraber düğme başından yanlış iliklendiği için sonuna kadar yanlış ilişkilendirilecekti. Nasıl özel sektörler yapılandırılıyorsa, faizleri indiriliyor, süresi uzatılıyorsa futbolun da bundan farkı yok. Çok daha kamuoyunun ilgisini çektiği için siyasi malzeme de yapılıyor. İktidarın yaptığı yardımların olmazsa olmaz olduğunu, bunu siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini anlatmamız lazım. Yapılandırma yapmadığımız için harcama limitlerinden ceza yedik. Ödeyecekmişiz gibi harcama limitleri düşürülüyor.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

DİDEM ARSLAN YILMAZ: Hocayı tarif ediyorsunuz. 40-50 yaşlarında. Alanyaspor'da Erol Bulut'u mu tasvir ediyorsunuz? Başka tarif var mı?

İBRAHİM YILDIZ: Biz bir teknik direktörle anlaştığınızı duyduk.

ALİ KOÇ:Biz her şeyle tenkit ediliyoruz. Türk spor tarihinde hiçbir başkan bu kadar. Sadece Fenerbahçe Başkanlığı değil. İki tür hoca vardır, tecrübeli, olgun, belli marka olmuş, sizin hikayenizi satın alacak. Veya genç hoca dinamik, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen, Fenerbahçe'yi kariyer olarak görecek. İki tip hoca ile görüşmemiz oldu. Ama bir de ülkenin, finansal gerçekleri var. Bizim belirlediğimiz alternatifler pandemi sürecinde gelebilecek alternatifler değildi. Birine odaklandık, doğrudur. Sezon bitince açıklayacağız. Ligler biter bitmez açıklayacağız. Fenerbahçe taraftarı beğenir, beğenmez, uygun bulur bulmaz.

İBRAHİM YILDIZ:Yerli mi yabancı mı?

ALİ KOÇ: O detaya girmeyelim. Emre Belözoğlu önemli. Ciddi uluslararası bağlantıları var. Müthiş bir Fenerbahçe aidiyet duygusu var, lider. Emre zeki, çok çalışkan, artılarını sayıyorum, eksilerini saymıyorum. Fenerbahçe'nin hayatında önemli bir hoca olacaktır.

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