Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı Özel programında gazeteciler Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız'ın sorularını yanıtladı. Koç, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Max Kruse ile ilgili şunları söyledi:

"HAYATININ POKERİNİ OYNADI"

Max Kruse hayatının pokerini oynadı. Pandemi ile belirlediği net kriterler var. Anladığım kadarıyla değişik görüşler almış, böyle karar vermiş. Bence bu ona pahalıya mal olacak. En önemli yatırımımızın karşılığını aldık mı, hayır. Belki Almanya'daki yetenekli futbolcuyu aldık ama yeterince disiplinli değildi.