Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı Özel programında gazeteciler Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız'ın sorularını yanıtladı. Koç, transfer ile ilgili şunları söyledi:

"DAHA FAZLA KALİTEYE AZ MAAŞ VERMEMİZ LAZIM"

Transfer konusunda da isimleri bir yere koyalım, profile, eksiklerimize bakalım. İstediğimiz kaliteyi stopere koyamadık. 4 sporcumuzun kontratı bitiyor, biri gitti. İki tane net, hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Fazla maaşlar veriyoruz. Daha fazla kaliteye daha az maaşlar vermemiz lazım. Pandemi bir fırsat yaratacak. Altyapıya transferde harıl harıl çalışma var.

VEDAT MURİÇ AÇIKLAMASI

İlgilenenler var. Ben gitmesini istemiyorum. O da çok karakterli bir oyuncu. Ama ben kupa kaldırmadan gitmesini istemem.

"5-6 OYUNCUYLA ANLAŞMA NOKTASINA GELDİK"

5-6 oyuncuyla anlaşma konusunda belli noktaya geldik. Eksiklerimizin hepsi tamam mı, değil. Birkaç hafta içinde daha netleşir. Biz Türk oyunculara ağırlık veriyoruz, bu gidişle yabancı oyunculara kısıtlama gelecek. Türkiye'yi bilen yabancı oyunculara ağırlık veriyoruz. Genç tecrübeli karışımını daha iyi yapmak istiyoruz.

MERT HAKAN YANDAŞ AÇIKLAMASI!

Tescil olmadan hiçbir transfer etmedik. İmzaya dökülmeden hiçbir şey demiyoruz. Hiçbir isim konusunda net bir şey ifade etmeyeceğim. Galatasaray'la sıkıntı yaşamadım. Zaman zaman gerilim yaşanabilir ama her zaman dost kalacaktır. Biz bir yerin kontratlı oyuncusu ile o yerin izni olmadan herhangi bir görüşme yapmayız.