Ali Koç açıkladı: Aday olmayı planlamıyorum

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Riyad'da yaşanan krizin perde arkasını ve detaylarını anlatan Ali Koç, maça çıkmama kararını Galatasaray ve Fenerbahçe olarak almalarına rağmen sarı-lacivertli kulübün hedef gösterildiğinin altını çizerek isyan etti.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Fenerbahçe, Galatasaray, özellikle Fenerbahçe bu maçın oynanmamasından dolayı büyük haksızlığa uğradı. Siz Fenerbahçe'nin 10 yıl şampiyon olmamasını tesadüf mü zannediyorsunuz? Şunu söylüyorum Ali Koç'la Fenerbahçe bu ligde hiçbir zaman şampiyon olmaz. Benim Fenerbahçe başkanlığımın Fenerbahçe'ye belli kesimlerde zarar verme noktasına geldik. Fenerbahçe, Galatasaray, Federasyon karar alıyor, tek suçlusu Fenerbahçe oluyor.

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MAYIS AYINDA ADAY OLACAK MI?

Aday olmayı planlamıyorum. Allah'ın izniyle o gün geldiğinde. Arzumun şu an 2. dönemin sonunda başkanlığa devam etmemek. Ama asla ve asla dememeyi öğrendim. Bizim otobüsümüz kurşunlanmış. Hala faili meçhul. 3 Temmuz'da maddi manevi öyle hırpalandık, hasar gördük ki, yıllar sonra ne olduğu çıktı ortaya ve kimse bizimle helalleşmiyor. Fenerbahçe camiası Aziz başkanın liderliğinde bu terör örgütüne ilk dik duran ve duvar olan kulübüz biz, camiayız. 10 senedir şampiyon olamıyoruz biz"

"FENERBAHÇELİLERİN ARTIK UYANMASI LAZIM"

Türkiye'de niye yabancı hakem olsun istiyoruz. 100. yılda bütün baskıya rağmen yurt dışında oynamayı istiyorum ki, küçük ihtimal yabancı hakemle olur. Söz konusu hadiseden sonra 180 derece dönüyorlar. Fenerbahçelilerin artık uyanması, anlaması lazım. Hepimizin camia etrafında bütünleşmemiz lazım. Futbolu federasyon yönetiyor. Siyaset bizim önümüzü kesmiyor ki. Ama devletimiz Fenerbahçe'ye yapılanların 3 Temmuz, otobüsümüzün kurşunlanması, bir şey yapması lazım. Yapmıyorsa bunu kabulleniyor demektir. Böyle bir şey nasıl faili meçhul olur bu devirde. Otobüsün kurşunlanmasından bahsediyorum.

Fenerbahçe tek başına ayakta durdu. Örgütün en kuvvetli olduğu dönemde. Bu örgütün o zaman kullanılmaya elverişli olan medya mensubu ve sosyal medyadaki insanlar şimdi başka yere çalışıyor. Bunlar Türkiye'de itibar görüyor. Devletimiz nereden döndü. 15 Temmuz'u hepimiz yaşadık. Cumhurbaşkanımızın ailesi risk altındaydı. Gerçekten bazı insanların Türkiye'de hala söz sahibi olmalarına anlam veremiyorum.

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Otele gittik, eşyalarımızı aldık, havaalanına geçtik. Bu siyasi rekabetin malzemesi haline getirildi, özellikle muhalefet tarafından. Bu bizim duruşumuzu, iki kulübün oradaki haklı duruşu, saygı duyulacak duruşuna büyük zarar verdi. İstemeyerek almak zorunda olduğu karara büyük zarar verdi. Siyasetin öbür tarafı da, iktidar demek istemiyorum, iktidarın en dibinde, istediği zaman gündemi değiştirebilen, kullanılmaya elverişli bazı isimler işi yine siyasete çevirdiler. Ali Koç planlayarak oraya gitti, zaten Gezi'yi de o yapmıştı, FETÖ. Sen kimsin FETÖ ile Ali Koç'u bağdaştırıyorsun, Fenerbahçe'yi bağdaştırıyorsun. Çok ciddi davalar açıyoruz. İnşallah hukuk işler. Bunlar belli merkezden çalışan insanlar. Bunlar o zaman örgüte hizmet ediyorlardı, şimdi başka yere, yarın da başka yere hizmet edecekler. R asim Ozan Kütahyalı diye adam çıktı, Mehmet Baransu çıktı, yönlendirmeler yapıyordu. Ali Koç CHP'nin başına geçecekmiş. Benim siyasetle uzaktan yakından ilişkim olmayacağını anlattım. Belediye encümeni bile olsam yüzüme tükürün dedim.

"SİZİN ALİ KOÇ'LA NE DERDİNİZ VAR?"

"Sizin Ali Koç'la, Fenerbahçe ile ne derdiniz var? Federasyon planlayamamış, oturtamamış. Biz kabul etmeyince kötü kişi biz oluyoruz. Samimi şekilde yanlış yazabilir. Yanlış bilgi almış olabilir. Ama bunlar art niyetli insanlar. Belli merkezden düğmeye basılıyor. İtibar suikastı yapılıyor. Bu bizim rekabetteki durumumuzu da etkileyecek. Göreceksiniz maçlar başlasın. Federasyon iki üç defa açıklama yapsaydı, iş bu noktalara gelmezdi. Şimdi günah keçisi aranıyor. İşi Ali Koç'a yıkalım, nasıl olsa tutar.

Döndükten sonra sayın Özbek'le konuşmadık. Ne diyecektim, 'Sayın başkan size saldırmıyorlar bize mi saldırıyorlar' diyeceğim. Fenerbahçe ve Galatasaray ülkemiz, cumhuriyetimiz, Atatürk konusunda gözü kapalı aynı noktadadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım. Devletimizin, hükümetimizin bizi yönetenlerin gerçekleri bilmesini olmazsa olmaz olduğunu düşündüğümüz için konuyu bizim tarafımızdan izah ettik. Özel kalemi aradım 'lütfen biz ve paydaşları çağırın lütfen bizi arayın' dedim. Başka ne yapabilirim ki, kapıda yatacak halim yok.

"BİZİM SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA SIKINTIMIZ YOK"

Bizim sayın Cumhurbaşkanımızla sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanımızın bizimle ilgili sıkıntısı olduğunu görmüyorum. Sağ olsun açılışlarda her zaman yanımızda oldu. Bizi kafa kafaya getirmek isteyen bir katman var işin içinde. Koç Grubu, Fenerbahçe, Ali Koç neyse artık. 1 milyar erişim 5 günde kendiliğinden olur mu? Bizim aleyhimizde yapılan. Zavallı Ali Koç tek başına ne güçlüymüş ki bütün her şeyi o organize ediyor, komployu o yapıyor vesaire vesaire. O gün zor şartlarda aldığımız karara bu işin siyasileştirilmesi zarar veriyor. İsterdik ki iki kulüp sahiplenebilsin ve sahiplenilsin.

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