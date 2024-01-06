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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan Krunic ve Savic açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan Krunic ve Savic açıklaması!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Nedir Ne Değildir Özel' programında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Koç, transfer gündemindeki Rade Krunic ve Stefan Savic hakkında flaş ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 00:16 Güncelleme: 06.01.2024 - 00:21
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        Koç'tan Krunic ve Savic açıklaması!
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        Habertürk'te yayınlanan 'Nedir Ne Değildir Özel' programında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin transfer gündemiyle ilgili flaş itiraflarda bulundu.

        Koç, transfer listesinde yer alan Milan'lı Rade Krunic hakkında, "Krunic bizim çok istediğimiz bir isimdi. Yazdan kalma bir konu. Yazın anormal paralar istediler. Hala Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ama biz hem oyuncuya hem de kulübüne yazın teklif ettiğimiz paraları şu an teklif edecek durumda değiliz." ifadelerini kullandı.

        Atletico Madrid'in Karadağlı stoperi Stefan Savic hakkındaki soruya ise Koç, "Stefan Savic de çok iyi bir oyuncu, iş görür ama çok pahalı. Bonservisi yok ancak maaşı çok yüksek." şeklinde yanıt verdi.

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