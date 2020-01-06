HABERTURK.COM

Tofaş çatısı altında temsil edilen Alfa Romeo ve Jeep, 2019’u öngörülerinin üzerinde seyreden satış adetleri ile kapattığını duyurdu.

2019 ve 2020 yılına ilişkin açıklamalarda bulunan Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, "Alfa Romeo ve Jeep markalarımız ile 2019'u hedeflerimizin üzerine çıkarak toplamda 2 bin 400 adetlik satışla bitirdik. Böylece geçtiğimiz yıla göre satışlarımızı korurken, pazar payımızı yüzde 20 artırdık” bilgilerini verdi.

'TÜRKİYE'DE CİDDİ BİR ATILIM İÇİNDEYİZ'

2020 yılına ilişkin hedef ve değerlendirmelerde de bulunan Süslü, 2020’de otomobil talebinin yüzde 10 büyüyeceğinin tahmin edildiğini ve otomobil pazarının 440 bin bandında gerçekleşeceğini öngördüklerini vurguladı.

Süslü, "Alfa Romeo ve Jeep markaları olarak Türkiye’de ciddi bir atılım içindeyiz. Hedefimiz her yıl iki haneli büyüyerek kısa zamanda 10 bin adedin üzerine çıkmak. 2020’de Alfa Romeo ve Jeep markamızla satış adetlerimizi en az yüzde 35 artırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.