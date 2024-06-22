Aleyna Tilki: Taciz çünkü!

Basın mensuplarının, "Son zamanlarda sahne kıyafetleri çok konuşuluyor. Sizi bugün sade bir kıyafet ile gördük" demesi üzerine şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı: Benim tepki gösterilecek ekstra bir kıyafetim yok. İnsanlar her şeye tepki gösteriyor. Ona tepki gösteriyor, buna da tepki gösteriyor. O yüzden durmuyoruz, devam ediyoruz. Ne istersek giyiyoruz, ne istersek yiyoruz. Bu bir eleştiri değil. Bu benim alanıma ve özelime girmek. Ben kimsenin özeline girmiyorum. İnsanlar benim şarkılarımı eleştirebilir. Ama özeline giremez. Bu konular bana eleştiri gibi gelmiyor. Biraz taciz gibi geliyor.