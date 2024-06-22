Aleyna Tilki: Taciz çünkü!
Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sahne kostümlerinin eleştirilmesi hakkında, "İnsanlar her şeye tepki gösteriyor. Şarkılarımı eleştirebilirler ama özelime giremezler. Biraz taciz gibi geliyor" açıklamasını yapmıştı. Genç şarkıcıya bu sözleri hatırlatılınca Tilki, konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı
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Aleyna Tilki, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü KKTC'de sahne almıştı. Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Tilki, röportaj vermişti.
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Basın mensuplarının, "Son zamanlarda sahne kıyafetleri çok konuşuluyor. Sizi bugün sade bir kıyafet ile gördük" demesi üzerine şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı: Benim tepki gösterilecek ekstra bir kıyafetim yok. İnsanlar her şeye tepki gösteriyor. Ona tepki gösteriyor, buna da tepki gösteriyor. O yüzden durmuyoruz, devam ediyoruz. Ne istersek giyiyoruz, ne istersek yiyoruz. Bu bir eleştiri değil. Bu benim alanıma ve özelime girmek. Ben kimsenin özeline girmiyorum. İnsanlar benim şarkılarımı eleştirebilir. Ama özeline giremez. Bu konular bana eleştiri gibi gelmiyor. Biraz taciz gibi geliyor.
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; KKTC'den dönen Aleyna Tilki, önceki gün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.
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Sahne kıyafetlerini eleştirenler hakkında, "Bana biraz taciz gibi geliyor" yorumunu yapması hatırlatılan şarkıcı şöyle konuştu: Bence öyle. Taciz çünkü. Çok yorgunum ama içinde sahne geçen bir kelime kullandınız hemen yüzüm güldü.
Aleyna Tilki, daha sonra arkadaşı ile birlikte döndüğü konserinden hemen sonra evinin yolunu tuttu.