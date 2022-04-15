Hedefi müziğiyle tüm dünyada var olmak!

Pop-Punk tarzındaki bu şarkı Tilkin'nin asi ruhunu yansıtan, global müzik arenasındaki yerini sağlamlaştıracak önemli bir çalışma. Sözlerini Aleyna Tilki'nin Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkıyı Gil Lewis besteledi. Grammy adaylığı bulunan Luca Pretolosi ise şarkının mastering'ini yaptı.
ŞARKI EN BÜYÜK YENİ MÜZİK LİSTELERİNE GİRDİ
"Take It Or Leave It", Amerika ve İngiltere gibi en büyük listeler dahil, tüm dünyada pek çok ülkenin "New Music Friday" listelerine giren ve ilk gününden milyonlarca müzik dinleyicisine ulaştı.
"Take It Or Leave It", ayrıca Aleyna'nın yaklaşık 2 senedir, hem kendisini hem de müziğini geliştirmek için İngiltere ve Amerika arasında dünya çapındaki önemli müzisyenlerle çalışarak mekik dokuduğu dönemin ilk meyvelerinden biri...
Dünya sahnesinde yerini sağlamlaştırmak için yılmadan üreten Aleyna Tilki, bu sene yayınlayacağı, sürprizlerle dolu, heyecan verici İngilizce şarkılarıyla, 2022 sonuna doğru çıkaracağı albümünün kilometre taşlarını bizlere sunacak.
KLİP ALEYNA'NIN YAŞADIĞI EVDE ÇEKİLDİ
Pop-Punk tarzındaki "Take It Or Leave It"in ses getirecek video klibi, Aleyna Tilki'nin genel yönetmenliği ve Onur Sarsıcı'nın yönetmenliği ile 2 günde çekildi.
Bir ev partisinin samimi enerjisinin yansıdığı klipte Tilki'nin gerçek evindeki odası ve garajı kullanıldı. Videoda Aleyna Tilki'nin sahne aldığı rock grubu, yakın arkadaşları ve sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya yanıt veren hayranları da yer aldı.
Bu video klibi çekerken amatör ruhunu profesyonel vizyonuna yansıtmak için azami çaba gösteren genç şarkıcı, yeni tarzının adını "Juicy Punk" olarak adlandırdı.
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