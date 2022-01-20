Aleyna Tilki evini değiştirdi!

Son günlerde adı 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile anılan Aleyna Tilki, takıntılı bir hayranından dert yanmıştı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda kendisi konserdeyken bir kişinin evine geldiğini ve ailesini korkuttuğunu söylemişti.
EVİNİ DEĞİŞTİRDİ!
"En büyük cezayı talep ediyorum!" diyen Tilki, yaşananların ardından evini değiştirdi. Ailece bir travma yaşadıklarını belirten ve konuyla alakalı Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Aleyna Tilki, "Bu beni rahatsız edenler; evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra! Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım!" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda kabus gibi bir gece yaşamıştı. Takıntılı bir hayranı duvarlara atlayıp, dikenli telleri geçip, şarkıcının kapısına dayanmıştı.
"EN BÜYÜK CEZAYI TALEP EDİYORUM"
Yaşadığı kabusu sosyal medyada paylaşan Tilki, "Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp, evimin bloğuna, kapı numarasına kadar öğrenip, kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur! Kapıma bizzat pusu kurmuştur! En büyük cezayı talep ediyorum!" şeklinde konuşmuştu.
Aleyna Tilki'nin sosyal medyadan duyurup isyan ettiği o görüntülere Show Haber ulaşmıştı. Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; takıntılı fanatik hayranı, 3 metrelik duvara tırmanmış, dikenli telleri aşarak, Tilki'nin kapısına dayanmıştı.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KAPIDA YAKALADI
Tilki'nin annesi Havva Öztel, konuyla alakalı, "Eve yaklaştığımda güvenlik görevlileri tarafından durduruldum. Kapımızın önünde yakaladıkları adamın duvardan atladığını söylediler." demişti.
Anne Öztel, bunun ardından kızı Aleyna'yı telefonla arayarak, durumu anlatmıştı. Kapının önünde polislerin olduğunu ve bir kişinin gözaltına alındığını söylemişti.
Aleyna Tilki, kamera görüntülerini izleyince korkusu bir kez daha artmıştı. Görüntülerde tacizci hayranı telefon kutusuna bastıktan sonra duvarı aşarak, siteye giriyor ve Aleyna Tilki'nin kapısının zilini çalıyordu.
DAHA ÖNCE DE SİTEYE GELMİŞ
Görüntülerdeki adamın, "Sağlık çalışanıyım, Aleyna'nın arkadaşıyım." yalanlarıyla siteye daha önce de girmeye çalıştığı da ortaya çıkmıştı. Şüpheli şahıs, adliyeye sevk edilmişti.
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