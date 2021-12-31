Aleyna Tilki'ye 'takıntılı' hayran tacizi!

Aleyna Tilki'nin sosyal medyadan duyurup isyan ettiği o görüntülere Show Haber ulaştı.
Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre takıntılı fanatik hayranı 3 metrelik duvara tırmandı, dikenli telleri aşarak Tilki'nin kapısına dayandı.
Genç şarkıcı dün gece tacizci hayran şokuyla sabahladı. Başına gelenleri sosyal medyadan paylaşan Aleyna Tilki 'Bunun hayranlıkla ilgisi yok, kapıma pusu kurdu' mesajıyla özetledi. Ailece bir travma yaşadıklarını belirten şarkıcı, annesiyle birlikte konsere gitti.
Konserden erken ayrılan anne-kız, Üsküdar'da yaşadıkları siteye gelince tam anlamıyla şoke oldu. Güvenlik görevlileri annesinin yanına Aleyna Tilki'nin hayranı diye bir şahsı getirdi.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KAPIDA YAKALADI
Tilki'nin annesi Havva Öztel şöyle konuştu: "Eve yaklaştığımda güvenlik görevlileri tarafından durduruldum. Kapımızın önünde yakaladıkları adamın duvardan atladığını söylediler"
Anne bunun ardından kızı Aleyna'yı telefonla arayarak durumu anlattı. Kapının önünde polislerin olduğunu ve bir kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Aleyna Tilki, kamera görüntülerini izleyince korkusu bir kez daha arttı. Görüntülerde tacizci hayranı telefon kutusuna bastıktan sonra duvarı aşarak siteye giriyor ve Aleyna Tilki'nin kapısının zilini çalıyor.
"EN BÜYÜK CEZAYI TALEP EDİYORUM"
Tilki'nin annesi Havva Öztel "Yaklaşık iki metre bir duvar ve üstünde teller var" diye niteliği sitenin duvarlarında jiletli tellere aldırmayan fanatik, daha sonra dairenin önüne gelerek kapıdaki zili çalıyor.
Tilki, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda olayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur!
Kapıma bizzat pusu kurmuştur!! En büyük cezayı talep ediyorum!
DAHA ÖNCE DE SİTEYE GELMİŞ
Görüntülerdeki adamın 'sağlık çalışanıyım, Aleyna'nın arkadaşıyım' yalanlarıyla siteye daha önce de girmeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.
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