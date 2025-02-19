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        Haberler Objektife Takılanlar Aleyna Tilki: Hayallerim başıma dert oluyor - Magazin haberleri

        Aleyna Tilki: Hayallerim başıma dert oluyor

        Uzun süredir hayatında birinin olmadığı bilinen Aleyna Tilki, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hayallerle yaşamayı çok sevdiğini söyleyen Tilki; "Ne zaman bir şeyi tanımlasam başıma dert oluyor. O yüzden bana tanımlama hakkında çok fazla bir şey sormayın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 08:12 Güncelleme: 19.02.2025 - 08:13
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        "Hayallerim başıma dert oluyor"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aleyna Tilki, yakın arkadaşı Serel Yereli ile katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşlarının az olduğunu belirten Tilki; "Biliyorsunuz, benim yakın arkadaşım çok yok. Serel de yakın olanlardan birisi. Çok güzel bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

        Serel Yereli ve Aleyna Tilki
        Serel Yereli ve Aleyna Tilki

        "DUYARLI ARKADAŞLARA İHTİYACIM VAR"

        Gazetecilerin "Neden yakın arkadaşınız yok?" sorusuna Aleyna Tilki; “Kuvvetle güvenebileceğim, inanabileceğim çok fazla insan yok. Naif, kırılgan, duyarlı arkadaşlara ihtiyacım var" yanıtını verdi.

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        "HERKESLE ARKADAŞ OLUNABİLECEK BİR SEKTÖR DEĞİL"

        Sanat camiasında böyle dostlukların olup olmadığı sorulması üzerine Aleyna Tilki; "Bence çok yok. Ben arkadaşlarımı ya çocukluktan tanımış oluyorum ya da gerçekten naturel, doğal bir şekilde karşılaşmış olmam gerekiyor. Bir şeylerin evren tarafından bize yaşatılmış olması gerekiyor. Yoksa sektörde aşırı arkadaş olunmaz. Sonuç olarak herkesle arkadaş olunacak öyle bir sektör değil" ifadelerini kullandı.

        Zaman zaman attığı tivitler ve yaptığı açıklamalarıyla dikkat çeken Aleyna Tilki, gündeme gelmesiyle ilgili ise "Bilmiyorum, insanlar çeşit çeşit yaratılmış. O yüzden onları çok da yorumlamıyorum. Tabii aklımda birkaç yorum var ama onları daha önce söyledim. Çeşit çeşit insanlar, onlar da neler yaşıyor, o yüzden tanımlamıyorum" ifadelerini kullandı.

        "NE ZAMAN BİR ŞEYİ TANIMLASAM BAŞIMA DERT OLUYOR""

        Ayrıca hayallerle yaşamayı çok sevdiğini söyleyen Aleyna Tilki, hayalindeki erkek için ise "Ben ne zaman bir şeyi tanımlasam başıma dert oluyor. O yüzden bana tanımlama hakkında bir şey çok fazla sormayın. Bilmiyorum, her şey değişebiliyor. O yüzden aşırı tanımlamak istemiyorum artık. Neyi tanımlıyorsam, şarkılarımla, kliplerimle tanımlıyorum" dedi.

        "KOCAM AİLEM OLDU"

        Öte yandan uzun süredir Londra'da yaşayan zaman zaman Türkiye'ye gel git yapan Serel Yereli; "Çok güzel gidiyor. Bu sene benim Londra'da çalışan bir kadın olduğum ilk yıl" dedi. Bir süredir Oğul Avcı ile aşk yaşayan Yereli, özel hayatıyla ilgili ise "Kocam, ailem oldu. O da benimle Londra'da yaşıyor. Beraber müzik yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Serel Yereli ve Oğul Avcı
        Serel Yereli ve Oğul Avcı
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        #Aleyna Tilki

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