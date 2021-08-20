Aleyna Tilki'den Messi yorumu

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Aleyna Tilki, "En hayranlık duyduğunuz insanlar nasıl insanlar?" sorusuna, "Mesela Messi! Oyun parkında oyun oynarmış gibi oynuyor ve onu izlerken ne kadar gerçek olduğunu hissediyoruz" şeklinde cevap verdi.

34 yaşında Messi, geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan ayrıldıktan PSG'ye transfer olmuştu.