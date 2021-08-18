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Aleyna Tilki: Paralel evrende içime öyle doğdu - Magazin haberleri

Aleyna Tilki: Paralel evrende içime öyle doğdu

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Aleyna Tilki, çıkardığı "Sır" adlı şarkısının tanıtımı için robotla evlenmesini eleştirenlere Tarkan örneği ile yanıt verdi. Genç popçu, "Tarkan'ın her şarkısı tutuyor mu? Ancak adam efsane! Tarkan bazen gönlünden geçeni yapıyor, bazen de insanların istediğini. Ben gönlümle hareket ediyorum. Belki paralel evrende öyle bir hikaye içime doğdu." dedi

18.08.2021 - 09:25 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'ndaki butik bir mağazada alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Marka takıntısı olmadığını anlatan Tilki, "Benim marka takıntım yok ama proporsiyon takıntım var. Bir de 'Ruhu var mı?' diye ona bakıyorum. Ben zaten yarı Türkiye, yarı yurt dışında yaşadığım için hususi olarak yurt dışına gitmiyorum zaten. Orada çok kaldığım için alışverişimi yapıp, geliyorum." dedi.

  • "KALBİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

    "Aleyna Tilki magazin figürü olmaya başladı' diyorlar" sözleriyle eleştirildiğini söyleyen şarkıcı, bazen kalbinden geçenleri yaptığını ifade etti.

    21 yaşındaki Tilki, konuyla ilgili, "Ben onlara çok gülüyorum. Eskiden de her gün manşetlerde değil miydim? Zaten ben hep böyle anıldım, hep magazin figürüydüm ve hep konuşuldum. Her zaman formüllü şeyler yapmak yerine bazen de gönlümü görsünler isteyemez miyim? Hep bir formül yaparsam kalbin ne yapacak? Kalbimden geleni yapacağım." diye konuştu.

  • "PARALEL EVRENDE İÇİME ÖYLE DOĞDU"

    Eleştirilere kızmadığını ancak gönlüne göre hareket ettiğini açıklayan Aleyna Tilki, sözlerini şöyle sürdürdü;

    Kızmadım... Çıktığım günden beri eleştirilmeyen tek günüm olmadı. Mesela Tarkan'a sorsana; her şarkısı tutmuş mu adamın? Tutmamıştır ama o bir efsane! Bazen gönlünden geleni yapıyor, bazen de insanların istediği şeyi. Robotla evlendim, belki herkes öyle bir şey yapmamı istemedi ama belki de paralel evrende öyle bir hikaye içime doğdu. Beni eleştirebilirler, kalbimi ve hissettiklerimi asla eleştiremezler...

  • "EVLENİYORUM!" DEMİŞTİ

    Şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda Instagram'dan yayınladığı "Evleniyorum" paylaşımının ardından çok konuşulanlar listesinde ilk sırada yer almış ve gönderisi merak uyandırmıştı.

  • "Sır" adlı yeni şarkısı için kır düğünü mizanseninde hazırlanan partide, Aleyna Tilki klibinde beraber rol aldığı robot ile evlenmişti.

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