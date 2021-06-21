Aleyna Tilki'den 'Eurovision' açıklaması

Eurovision'a katılacağını sanmadığını belirten Tilki, "Çünkü ben Avrupa’da, Türkiye’yi Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum. Ben Türkiye’yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum. Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile." dedi.