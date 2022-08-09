Torreira ve Mertens'in ardından Alexis Sanchez'i de transfer etmek isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi.

Inter'den ayrılan Alexis Sanchez, Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya ile anlaşmaya vardı.

Cimbom'un eski hocası Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya, oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacağını duyurdu.

33 yaşındaki oyuncu geçen sezon Inter formasıyla 39 maçta 9 gol ve 4 asiste imza attı.