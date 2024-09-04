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        Haberler Spor Transfer Alex Telles, Brezilya'ya geri döndü - Transfer Haberleri

        Alex Telles, Brezilya'ya geri döndü

        31 yaşındaki Brezilyalı sol bek Alex Telles, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrıldıktan sonra ülkesine geri döndü. Telles, Brezilya takımlarından Botafogo'ya transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:00
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        Alex Telles ülkesine döndü!
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        En son Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan sol bek oyuncusu Alex Telles, ülkesinin yolunu tuttu.

        Brezilya ekibi Botafogo, bonservisini elinde bulunduran Alex Telles ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        2023'te Manchester United'dan Al Nassr'a transfer olan Telles, Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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