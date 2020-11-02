Alev Alev'in erkekleri, güçlü kadın hikayesine bambaşka bir boyut kazandıracak!

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Ay Yapım’ın Show TV’de yayınlanacak yeni dizisi ‘Alev Alev’in şu ana kadar yayınlanan tanıtımları izleyicilerin hafızalarına kazınırken hikayedeki kadınların kaderinin seyrini değiştirecek olan erkeklerin hikayesi ise gizemini koruyor. Kadınların dünyasında siyahı ve beyazı en güçlü şekilde temsil edecek olan kendi kuşaklarının güçlü ve de dikkat çeken oyuncuları Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel’i seyirci bu kez bambaşka karakterlerde izleyecek.

Senaryosunu televizyon tarihinin pek çok ölümsüz ve ödüllü işine imza atan Burcu Görgün Toptaş’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise etkileyici sinematografik yorumuyla Ahmet Katıksız’ın oturduğu 'Alev Alev', hayatın içinden hikayesi, sarsıcı anlatımı ve kurgusu, güçlü oyuncu kadrosu ve de müzikleriyle kısa sürede gündeme yerleşecek.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve usta oyuncu Zuhal Olcay’ın da başrollerinde yer aldığı dizi, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de ekranlara gelecek.