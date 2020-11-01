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Show TV'nin merakla beklenen dizisi, Ay Yapım imzalı, yayınlanan tanıtımlarıyla gündeme damgasını vuran Alev Alev'in ilk bölüm 2. tanıtımı YouTube'da 2.5 milyon izlenme sayısına ulaştı!

İlk tanıtımından itibaren farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken 'Alev Alev' için geri sayım devam ediyor. 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV'de izleyici ile buluşacak olan dizi etkileyici tanıtımları ve ön izleme sahneleriyle büyük ses getirdi. Alev Alev'in birinci bölümünün ekrana gelen 2. tanıtımı ise YouTube'da toplam 2.5 milyon izlenme sayısına ulaştı.

Sarnıçta yükselen alevlerin nefesleri kestiği tanıtım sürükleyici bir hikayenin seyircileri beklediğini gösteriyor. Ardında dev bir prodüksiyonun olduğu yangın sahnesinin dikkat çektiği tanıtım, rekor izlenme sayısına ulaşarak sosyal medyanın da gündemine oturdu.

'Alev Alev'; birbirinden tamamen farklı üç kadının, bir yangın sonrası birleşen hayatlarını ve birlikte verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Kendine özgü anlatımıyla verdiği anlamlı mesajlar ve dikkat çekeceği konular ile ekran başındakilere cesaret ve ilham kaynağı olmaya hazırlanan Alev Alev'in kadrosunda, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Zuhal Olcay’la birlikte Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Alev Alev, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Alev Alev'in çok konuşulan o tanıtımı;