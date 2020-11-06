'Alev Alev' ilk bölümüyle ekran başındakileri soluksuz bıraktı!

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Ay Yapım’ın Show TV için hazırladığı ‘Alev Alev’, ilk bölümüyle dün akşam Show TV ekranlarına geldi. “Kadın olma” kavramına adalet, güzellik, şiddet ve pek çok tema üzerinden özgün bir anlatımla yaklaşan dizinin ilk bölümü övgü dolu yorumlar aldı. Özellikle hazırlıklarıyla birlikte toplamda 2 ayda çekilen yangın sahnesinin nefesleri kestiği bölümde bu yangın, Cemre, Çiçek ve Rüya’nın da gireceği zorlu mücadelenin başlangıcı oldu.

Senaryosunu Burcu Görgün’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız’ın oturduğu ‘Alev Alev’, ilk bölümüyle dün akşam Show TV’de izleyicilerle buluştu. Ay Yapım imzalı dizi, sinema filmi tadındaki ilk bölümüyle çok konuşuldu.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay’ı buluşturan dizinin ilk bölümünde yaşanan yangın Cemre, Çiçek ve Rüya başta olmak üzere hikayenin tüm kahramanlarının hayatlarını sıfır noktasına getirdi.

Rüya çaresiz bir şekilde öldüğünü bildiği Çiçek’i kaybetmenin acısını yaşarken, Cemre kendini ölmüş göstererek hem kendi hayatını hem de kızının yaşamını kurtarmak için tehlikeli bir hamle yaptı.

Tomris’in, kızı Şimal yerine koyarak tedavisine başladığı Çiçek’le yüzleşmesi şimdiden heyecanla beklenirken; bölümün finalinde yangında öldüğü sanılan Cemre’nin, kızı Güneş’le birlikte yaptıkları resmi tamamlayarak kızına yaşadığı mesajını vermesi heyecanı yükseltti.

#ALEVALEV SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Alev Alev, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ABC1 20+'da 5.45 izlenme oranı (reyting),12.47 izlenme payı (share),AB'de 4.79 izlenme oranı (reyting),11.69 izlenme payı (share) Total’de 5.84 izlenme oranı (reyting),12.88 izlenme payı (share) elde etti. Hayatın içinden gerçek konulara dikkat çeken ve kendine özgü bir dille ekranlara getiren dizi ilk bölümüyle gündeme yerleşti.

#AlevAlev etiketi Twitter Türkiye'de 11 saat 5 dakika, dünyada ise 4 saat boyunca TT listesinde kaldı.

“BENİ ÖLDÜREMEYECEKSİNİZ!”

Kocası Çelebi’nin psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kalan ve küçük kızı Güneş’le birlikte bu hayattan kurtulmaya çalışan Cemre’nin başvurduğu avukat karşısındaki anları ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşattı.

Herkes gibi avukatın da Cemre’nin hasta olduğunu düşünerek ona inanmadığı sahnede genç kadının, “Siz gerçeği inkar ettikçe biz ölüyoruz. Ama ben hepinize inat yaşayacağım, ölmeyeceğim. Ahdım olsun beni öldüremeyeceksiniz” sözleri izleyenleri derinden etkiledi. Cemre’ye hayat veren Demet Evgar, güçlü oyunculuğuyla bu sahnenin ardından TT listesine girdi.

İşte, Cemre’nin isyan ettiği dakikalar;

Bu olayın ardından tek şansı Çelebi’nin Ankara’da olduğu sırada sarnıçtaki etkinlikten çıkıp kızı Güneş’i alarak yepyeni bir hayata yelken açmak olan Cemre’nin bu planı, sarnıçta çıkan yangınla alt üst oldu.

Hazırlığıyla birlikte 2 ay süren ve 400 kişinin yer aldığı o yangın sahnesi;

RÜYA, HAYATININ EN AĞIR DARBESİNİ ALIYOR!

Yangın sırasında Rüya’nın, nişanlısı İskender tarafından alevlerin ardında bırakılarak ölüme terk edilmesi herkesi şoke ederken; Çiçek’in Rüya’yı kurtarmak için İskender’e baskı yaptığı esnada İskender’in onu da alevlere doğru itmesi ve bu ana yarı baygın halde yatan Rüya’nın da şahit olması nefesleri kesti.

Rüya, Ömer tarafından kurtarılırken, alevlerin içinde kalan Çiçek ağır yaralandı ve yolu kızı Şimal’i kaybeden Tomris ile kesişti. Tomris, oldukça riskli bir karar verip Çiçek’in eşyaları ile Şimal’inkileri değiştirerek Çiçek’in öldüğünü düşündürttü ve tedavisine başladı.

Bu sırada Cemre ise gazeteci Ozan’ın yardımıyla sarnıçtan kaçmayı başardı ve kızı Güneş dışında herkese öldüğünü düşündürdü.

ALEV ALEV'İN YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Rüya'nın yangın sonrası büyük üzüntü yaşadığı tanıtımda Çelebi, Cemre'nin yaşadığını ve ona yardım eden birinin olduğunu söyleyerek gerilimi arttırıyor.

Rüya, Çiçek'in ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü İskender'e hesap sorarken, Tomris'in Çiçek'e "Kızımın yerine geç!" demesi izleyenleri şaşırtıyor. Çiçek'i gören Ali'nin vereceği tepki ise büyük merak konusu oluyor.

İşte ‘Alev Alev’in 2. Bölüm Tanıtımı;

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!