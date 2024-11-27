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        Haberler Bilgi Yaşam ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuçları açıklanma tarihi belli oldu

        ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuçları açıklanma tarihi belli oldu

        ÖSYM tarafından ALES 3 sınav sonuçları açıklanacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Kasım'da gerçekleşti. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ALES/3 sonuçları açıklanma tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:47
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        • 1

          ALES sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. 17 Kasım’da gerçekleşen ALES 3 sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. İşte detaylar

        • 2

          ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2024-ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle puanlar geçerli olacak.

          Sınava giren adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

        • 3

          ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

          Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

          Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 27 Kasım 2024'te sona erecek.

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