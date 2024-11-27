ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuçları açıklanma tarihi belli oldu
ÖSYM tarafından ALES 3 sınav sonuçları açıklanacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Kasım'da gerçekleşti. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ALES/3 sonuçları açıklanma tarihi
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ALES sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. 17 Kasım’da gerçekleşen ALES 3 sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. İşte detaylar
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2024-ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle puanlar geçerli olacak.
Sınava giren adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecekler.
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ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 27 Kasım 2024'te sona erecek.
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