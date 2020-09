ALES sonuçları açıklandı. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen ALES sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından duyuruldu. İşte, ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES SONUÇLARI 2020

ALES sonuçları bugün açıklandı Sınav sonuçları ÖSYM tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamıza olacaktır.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA

Kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaranızın ve şifrenizin hiç kimse ile paylaşılmaması ve ÖSYM dışındaki sitelere girilmemesi gerekmektedir. Aksi durumda ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin hazırladığı ALES 2020 kılavuzuna göre, ALES sınavından alınan sonuçlar beş yıl boyunca geçerlidir.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

