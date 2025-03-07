ALES geç başvuru ekranı ÖSYM AİS erişime açıldı: 2025 ALES/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/1) 13 Nisan'da düzenlenecek. Geri sayım devam ederken belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ALES geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, ALES/1 geç başvuruları 7 Mart Cuma günü alınacak. Peki 2025 ALES/1 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 ALES geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
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2025 yılının ilk ALES sınavı için geri sayım başladı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, ALES/1 geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/1) geç başvuruları 7 Mart Cuma bugün alınacak. Peki, 2025 ALES/1 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS ile 2025 ALES geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
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2025 ALES/1 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) geç başvuru tarihi belli oldu.
Takvime göre 2025 ALES/1 geç başvuruları, 7 Mart 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar alınacak.
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2025 ALES/1 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES geç başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
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ALES/1 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenmektedir. Buna göre ALES geç başvuru ücreti 1.125 TL'dir.
Sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
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2025 ALES/1 NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
Sınava giren adaylar, sonuçlarını 2 Mayıs 2025 tarihinde öğrenebilecekler.
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2025 ALES TAKVİMİ
ALES/2
Başvuru tarihi: 13-21 Mayıs
Sınav tarihi: 6 Temmuz
Sonuç tarihi: 25 Temmuz
ALES/3
Başvuru tarihi: 7-14 Ekim
Sınav tarihi: 23 Kasım
Sonuç tarihi: 12 Aralık
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