Alanyaspor'da yeni transfer Hwang için imza töreni düzenlendi

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Corendon Alanyaspor, geçen sezonun ikinci yarısında turuncu-yeşilli ekipte kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki santrfor Ui-Jo Hwang ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

"ASIL AMACIM TAKIMA YARDIMCI OLMAK" Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde töreninde konuşan Ui-Jo Hwang, tekrar Alanyaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Hwang, “Öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Başkanımızın dediği gibi asıl amacım takıma olabildiğince yardımcı olmak. Umarım sakatlık yaşamam. Geçen sene bundan çok çektim çünkü. Çok fazla maç oynamak, çok fazla gol atmak ve takımıma yardımcı olmak istiyorum. Umarım bu sene geçen seneye göre daha iyi olur” dedi. REKLAM

ÇAVUŞOĞLU: "HWANG'DAN BEKLENTİMİZ ÇOK YÜKSEK" Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, geçen sezon turuncu yeşilli ekipte kiralık olarak forma giyen Ui-Jo Hwang ile sözleşme imzaladıklarını belirterek, “Hwang'ın transferini resmi hesaplarımızdan duyurmuştuk. Bugün de imza törenini gerçekleştiriyoruz. Hwang, geçen sezon da kulübümüzde görev yapmıştı ama sakatlığı nedeniyle fazla verim sağlayamamıştı. İnşallah bu sene iyi olacak. Kendisi zaten biliyorsunuz, tanıyorsunuz, bu sezonda hazır geldi zaten. Tabii Hwang'ın amacı ve hedefleri olduğunu biliyoruz. Bizim acımızdan da başarılı olması ve kulübümüze katkı sağlaması çok önemli. Bu sene Hwang'dan beklentimiz çok yüksek, kendisi de bunun bilincinde zaten bu yüzden kadromuza dahil ettik. Çeken maçlarda gol bölgesinde bir takım sıkıntılar oldu ama şimdi forvet hattımız daha güçlendi. Serdar ve Cordova ile birlikte de güçlü bir forvet hattı oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnşallah Hwang için de kulübümüz içinde hayırlısı olur” dedi.

"TEKNİK HEYETE VE FUTBOLCULARA SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ" Basın mensuplarının sorusu üzerine Başkan Çavuşoğlu, “Büyük kulüplerin amacı ve hedefleri hep şampiyonluktur ama neticede bir takım şampiyon olur. Transferlerde çok para harcandığının da bilincindeyiz. Transferde büyük harcama yapan Anadolu kulüpleri de var. Bu, diğer kulüpleri ve bütçesi normal olanları zorluyor. Bunlardan biri de biziz. Biz geçen yıl kötü başlamıştık, iyi bitirmiştik. Ama oynadığımız dört maç itibarıyla 2 puanımız var. Bundan teknik ekip, oyuncular ve bizler hoşnut değiliz. Oynadığımız maçlara bakarak Fenerbahçe dışında 3 maçta iyi futbol oynadık ama sonuca yansıtamadık. Yani kaçırdığımız gollerin hesabı yok. Çok müsait pozisyonları gole çeviremezseniz maçı ya berabere ya da mağlup bitirirsiniz. Evimizde oynadığımız 2 maçta çok fazla gol pozisyonu yakaladık, gole çeviremedik. Başakşehir maçında da öndeydik ama hatalardan dolayı mağlup olduk. Futbolda bunlar var, hatalardan dolayı mağlup olunuyor. Fenerbahçe maçında ilk yarıda 1-0 gerideydik. İkinci yarıda pozisyonları bulduk ama bunları da değerlendiremedik. Sonra da goller yiyerek mağlup olduk. Biz tabii ki teknik heyete ve futbolculara sonuna kadar güveniyoruz. Bundan sonraki süreçte de hem teknik ekibimiz hem oyuncularımız bunun bilincinde. En iyi şekilde kulübümüzü temsil ederek Alanyaspor'u hak ettiği yere getireceklerdir, biz buna inanıyoruz” diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI Transfer dönemini de değerlendiren Çavuşoğlu, “Transfere gelince son iki gün kaldı. Şu anda bir isim üzerinde durmuyoruz ama son 2-3 günde transferler çok hareketli oluyor, biz de bakacağız. İhtiyacımız olan, bize faydalı olacak bir oyuncuyu kadromuza katarız diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"ALANYASPOR BU ŞEHRİN TAKIMI, HERKESİN DESTEK OLMASI LAZIM" Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Hatayspor maçını da değerlendiren Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bu karşılaşmanın önemli olduğunu aktararak şunları söyledi: "Hafta sonu Hatay'la önemli bir maçımız var. Bu konuda taraftarlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Gelsinler. 8-10 bin kişilik stadı dolduramazsak bile yarısını doldurmak gerekiyor. Süper Lig'de bir takımımızın olduğunun bilinmesi lazım. Maalesef bu konuda biraz eksiğimiz var. Alanyaspor 1-2 maç kötü gittiğinde herkes konuşuyor ama ne kadar destek verdiklerinin de sorgulanması gerekiyor. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şehrimizin de yapması lazım, bu şehrin Süper Lig'de bir takımı olduğunu bilmeleri lazım. Alanyaspor bu şehrin takımı, herkesin destek olması lazım."