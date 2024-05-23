Ala isminin anlamı nedir? Ala ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Ala isminin analizi
Çocuk bekleyen insanların hayatının en heyecanlı seçimlerinden biri de isim seçimidir. Bu da titizlikle değerlendirilen bir isim bulma sürecini ifade eder. Kız çocuklarına verilen isimler, tıpkı erkek bebek isimleri gibi çok çeşitlidir. Bu kadar zengin bir isim çeşitliliğinde çocuğunuza vereceğiniz ismi bulmakta zorluk çekebilirsiniz. Aklınızda çocuğunuza vermek için tuttuğunuz bazı aday isimler vardır. Bunlardan biri de Ala olabilir. Peki Ala ne demek?
İnce eleyip sık dokuduğunuz isim bulma sürecinde Ala adını değerlendiriyorsanız bu konu hakkındaki detayları öğrenmek için yazının devamını okuyabilirsiniz. Bu isim, ülkemizde sık kullanılan bir isim olmadığından anlamı özellikle merak edilir. Ayrıca bu ismin hangi kökene sahip olduğu da merak edilen bir diğer konudur. Bu yazıda Ala ismini düşünen ailelerin merak ettiklerinin detayları bulunur. Ala Kur’an’da geçiyor mu? Analizi ne? Özellikleri neler? İşte detaylar…
ALA İSMİNİN ANLAMI
Ala isminin anlamı için birçok kaynakta sunulan kavramlar vardır. Bu ismin anlamı birçok kaynakta “çok renkli, rengarenk” anlamını taşır. Farklı isim arayışında olan ebeveynlerin aday olarak düşündüğü ismin kökeni Arapça’dır. Kız çocukları için tercih edilen Ala, aynı zamanda “temiz ve pek duru” anlamına da gelir. Bir başka kaynağa göre bu ismin anlamı “kestane renginde olan ela” olarak ifade edilmiştir.
Alaz ve Alçin gibi isimlerle birlikte kullanılan Ala isminin anlamı son derece olumludur. Bu nedenle ülkemizde sevilerek kullanılır. Önceleri çok bilinen bir isim olmasa da son zamanlarda internetin ve sosyal medyanın gelişimiyle öne çıkmaya başlamıştır.
ALA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?
Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun hayırlı bir isme sahip olmasını istiyor olabilirsiniz. Bu durumda “Ala Kur’an’da geçiyor mu?” sorusunu aklınızdan geçiriyorsanız bu ismin Kur’an ‘da geçmediğini söylemek mümkündür. Ancak bu ismin Kur’an’da doğrudan geçmemesi caiz olmadığı anlamına gelmez. Anlamı bakımından caiz olmayan isimler arasında değildir. Bu nedenle Ala ismi kız çocuklarına gönül rahatlığıyla verilebilir.
ALA İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?
Peki Ala isminin analizi nedir?
ALA İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ