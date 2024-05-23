Ala isminin anlamı nedir? Ala ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Ala isminin analizi

İnce eleyip sık dokuduğunuz isim bulma sürecinde Ala adını değerlendiriyorsanız bu konu hakkındaki detayları öğrenmek için yazının devamını okuyabilirsiniz. Bu isim, ülkemizde sık kullanılan bir isim olmadığından anlamı özellikle merak edilir. Ayrıca bu ismin hangi kökene sahip olduğu da merak edilen bir diğer konudur. Bu yazıda Ala ismini düşünen ailelerin merak ettiklerinin detayları bulunur. Ala Kur’an’da geçiyor mu? Analizi ne? Özellikleri neler? İşte detaylar…

ALA İSMİNİN ANLAMI

Ala isminin anlamı için birçok kaynakta sunulan kavramlar vardır. Bu ismin anlamı birçok kaynakta “çok renkli, rengarenk” anlamını taşır. Farklı isim arayışında olan ebeveynlerin aday olarak düşündüğü ismin kökeni Arapça’dır. Kız çocukları için tercih edilen Ala, aynı zamanda “temiz ve pek duru” anlamına da gelir. Bir başka kaynağa göre bu ismin anlamı “kestane renginde olan ela” olarak ifade edilmiştir.

Alaz ve Alçin gibi isimlerle birlikte kullanılan Ala isminin anlamı son derece olumludur. Bu nedenle ülkemizde sevilerek kullanılır. Önceleri çok bilinen bir isim olmasa da son zamanlarda internetin ve sosyal medyanın gelişimiyle öne çıkmaya başlamıştır.