AKUT Güvendeyim uygulaması ne işe yarar?, AKUT Güvendeyim uygulaması nasıl indirilir? İşte detaylar.

AKUT Güvendeyim Uygulaması

Güvendeyim uygulaması ile güvende olduğunuzu konum bilgisi ile SMS olarak bildirebiliyorsunuz. Güvendeyim uygulaması ayarlar bölümünden belirlediğiniz en fazla 5 telefon numarasına uygulamanın ana ekranındaki Güvendeyim butonuna bastığınızda telefonunuzun GPS servisi üzerinden aldığı konumunuzu telefonunuz SMS sistemi üzerinden belirttiğiniz kişilere gönderir. Aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasını da uygulamaya eklemeniz tavsiye ediliyor.

Bu işlem standart SMS tarifeniz üzerinden operatörünüz tarafından ücretlendirilmektedir. GPS servisi üzerinden konumunuzun alınması telefonunuzun marka modeli ile bulunduğunuz ortama göre uzun yada kısa sürebilir.

Güvendeyim uygulaması, uygulamayı yükledikten sonra internete ihtiyaç duymaz. SMS gönderim hakkınız olması yeterlidir.

Ayrıca Deprem, Sel ve Yangın konularındaki bazı temel bilgilere yine uygulamanın menüsü üzerinden ulaşabilirsiniz.

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