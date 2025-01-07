Aksaray'da üretilen yeni Actros L yollara çıkıyor

Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Fabrikası’nda üretimine başlanan yeni Actros L, Ocak ayında yollara çıkıyor.

Yenilenen yüzü ve teknolojik kabiniyle öne çıkan yeni Actros L, ProCabin tasarımı sayesinde yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu sağlanıyor. Ekim 2022’de devreye alınan 3’üncü nesil OM 471 motoru ile beraber önceki nesle oranla toplamda yüzde 7’ye varan yakıt tasarrufu sağlandığı açıklanıyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Pazarlama Satış Direktörü Alper Kurt, "Aksaray Fabrikamızda üretimine başladığımız yeni Actros L ile sürüş teknolojileri bakımından, müşterilerimize daima en iyi araç çözümlerini sunma sözümüzün bir kez daha altını çiziyoruz. Yeni Actros L modeliyle, test edilip kanıtlanmış amiral gemisi araç modelimizi birçok açıdan çok daha verimli hale getirdik. Yeni Actros L modelinde bu tasarım sayesinde yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu sağlıyoruz" dedi.