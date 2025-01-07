Aksaray'da üretilen yeni Actros L yollara çıkıyor
Mercedes-Benz'in yeni Actros L kamyonu Ocak ayında yollara çıkmaya hazırlanıyor. Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray Fabrikası'nda üretimine başlanan, yenilenen yüzü ve teknolojik kabiniyle öne çıkan yerli üretim yeni Actros L'nin ilk tanıtımı Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış Bayilerine gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Pazarlama Satış Direktörü Alper Kurt, "Modelimiz, yeni kabin tasarımı ProCabin gibi yenilikçi donanımlarla yollara çıkıyor. Böylece yeni aracımızda yüzde 3'e varan yakıt tasarrufu sağlıyoruz" dedi
Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Fabrikası’nda üretimine başlanan yeni Actros L, Ocak ayında yollara çıkıyor.
Yenilenen yüzü ve teknolojik kabiniyle öne çıkan yeni Actros L, ProCabin tasarımı sayesinde yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu sağlanıyor. Ekim 2022’de devreye alınan 3’üncü nesil OM 471 motoru ile beraber önceki nesle oranla toplamda yüzde 7’ye varan yakıt tasarrufu sağlandığı açıklanıyor.
Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Pazarlama Satış Direktörü Alper Kurt, "Aksaray Fabrikamızda üretimine başladığımız yeni Actros L ile sürüş teknolojileri bakımından, müşterilerimize daima en iyi araç çözümlerini sunma sözümüzün bir kez daha altını çiziyoruz. Yeni Actros L modeliyle, test edilip kanıtlanmış amiral gemisi araç modelimizi birçok açıdan çok daha verimli hale getirdik. Yeni Actros L modelinde bu tasarım sayesinde yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu sağlıyoruz" dedi.
1 Ocak 2025’te yürürlüğe giren Genel Emniyet Yönetmeliği’ne (GSR Faz B) göre üretilen yeni Actros L modelinde, Çoklu şerit takip özelliğiyle Aktif Fren Asistanı 6 (ABA6) ve Aktif Kör Nokta Asistanı 2 gibi özellikler de yer alıyor.
Yeni Actros L modelinde, 12.8 litre motor hacmine sahip 3’üncü nesil OM 471 dizel motor görev yapıyor. Bu motorla beraber araçta önceki nesle göre yüzde 4’e kadar yakıt tasarrufu sağlandığı belirtiliyor.