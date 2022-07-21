Akkuyu’da son reaktörün temeli atıldı

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da 4’üncü ve son reaktörün temeli törenle atıldı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile iki ülkenin üst düzey yöneticileri katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırımı olduğunu kaydetti. Bakan Dönmez, "Tamamlandığında 4 reaktör elektrik talebimizin yaklaşık yüzde 10’unu tek başına karşılayacak.'' dedi.
Dönmez'in konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:
Bugün son reaktörün temelini atıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da yani Cumhuriyetimizin 100. yılında da açılışını birlikte gerçekleştireceğiz.
Akkuyu’nun 60 yıl boyunca işletmede kalacağı düşünüldüğünde, Akkuyu ile aynı büyüklükteki bir doğal gaz santrali için toplamda 420 milyar metreküp gazı ithal etmek durumunda kalacaktık. Bu mevcut doğal gaz ihtiyacımızın neredeyse 8 katından daha fazla bir rakam demektir.
Akkuyu’da işler planladığımız şekilde ilerliyor. Sahanın her noktasında çalışmalar eş zamanlı sürüyor.
Sahadaki iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili her konu en ince detayına kadar takip ediliyor. Sahada 300’e yakın iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sürecin sorunsuz devamı için yoğun bir mesai harcıyor. Denetimler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde sürekli ve eksiksiz bir şekilde yapılıyor.
Akkuyu bugünkü haliyle dünyanın en büyük şantiyelerinden birisi durumunda, alanında birinci.
Buraya dökülecek beton miktarıyla Türkiye’yi doğudan batıya gidip gelebilirsiniz. Burada kullanılacak demirler uç uca eklense dünyanın çevresini tam 19 kez dolaşabilirsiniz. Yine burada kullanılan boru bağlantıları Ankara-İstanbul arasındaki uzaklığa eşit. Bir başka örnek daha. Kullanılacak kablo miktarı Ankara ile Moskova arasını iki kez gidip gelecek miktarda olacak.
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşacak. Santralin ilk ünitesinin 2023'te tamamlanarak üretime geçmesi planlanırken, diğer üniteler birer yıl arayla devreye girerek 2026 itibarıyla tam kapasite çalışmaya başlayacak. Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle Türkiye'nin yıllık elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayabilecek.
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı.
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