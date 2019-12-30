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Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda Rus Rosatom, Mersin-Akkuyu’da her biri bin 200 megavatlık, toplam 4 üniteden oluşan 4 bin 800 megavat gücünde Türkiye’nin ilk nükleer santralını inşa ediyor. Santralın öngörülen maliyeti 20-22 milyar dolar.
İlk ünitenin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor. Diğer ünitelerin de birer yıl arayla işletmeye girmesi öngörülüyor. 2024 yılında ikinci, 2025 yılında üçüncü ve 2026 yılında dördüncü ünite devreye girecek.
Rusya, Türkiye’nin talebi üzerine 2023 yılına ilk üniteyi yetiştirmek için sahada personel sayısını artırdı, inşaat işine hız verdi. Projenin tasarım, inşaat ve ekipman tedarikine ilişkin Akkuyu Nükleer AŞ ile Rus Konzern Titan-2 AŞ ve IC İçtaş İnşaat Sanayi ortaklığıyla kurulan girişim arasında sözleşme imzalandı.
YENİ FİNANSMAN
Akkuyu’da, bir süredir finasman gereksinimi olduğu konuşuluyordu. Bu konuda yeni bir adım atıldı. Şirket, 25 Aralık’ta genel kurulunu yaptı. Peki, hangi kararlar alındı. Tek tek sıralayalım:
- Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 9 milyar TL’dir.
- Şirket’in, önceki çıkarılmış sermayesi olan 4 milyar 360 milyon 998 bin 600 TL’nin tamamı nakden ödendi.
- Mevcut ve artırılan sermayenin tamamı ödendi ve sermaye tavanı 6 milyar 91 milyon 590 bin 600 TL’ye yükseltildi.
- Yönetim Kurulu, 31 Mart 2024’e kadar gerekli görürse çıkarılmış sermayeyi 9 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanına kadar yükseltmeye yetkili kılındı.
OFF-SHORE KARARI
Genel Kurul’da önemli bir karar daha gündeme geldi. Buna göre şirketin, off-shore alanlarda kurulan tüzel kişilerle işlem yapması ile off-shore alanlara ya da alanlardan para transferi işlemlerinde, yönetim kurulunun onayı aranacak. Diğer bir deyişle şirket, off-shore’dan transfer yetkisi almış oldu.
YÖNETİME YENİ ÜYE
Genel Kurul’da yönetim kurulu üye sayısıda artırıldı. Daha önce 7 olan üye sayısı, 8’e çıkartıldı. Sergey Zveginstev yönetime girdi. Başkan ve yardımcılar, daha sonra seçilecek.
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