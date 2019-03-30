Akın Akınözü kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Hercai dizisi severleri tarafından merak konusu oldu. Hercai'de İstanbullu İşadamı Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. Genç oyuncu Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizileri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Akın Akınözü, Hercai dizisinde Miran karakterini canlandırıyor. Miran, ailesinin geçmişteki intikamını almak için Mardin Midyat'a gidiyor...