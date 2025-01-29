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        Haberler Ekonomi Enerji Akdeniz Chemson, Responsible programına kabul edilen ilk şirket oldu - Enerji Haberleri

        Akdeniz Chemson, Responsible programına kabul edilen ilk şirket oldu

        Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum konusunda çalışmalarını sürdüren Akdeniz Chemson, Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan Responsible® programına kabul edilen ilk şirket oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından atanan danışman firma ile bir araya gelen Akdeniz Chemson, "Mevcut Durum Analizi ve Sürdürülebilirlik Yol Haritası"nın hazırlanması için çalışmalara başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 12:43 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:43
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        Akdeniz Chemson, Responsible programına kabul edilen ilk şirket oldu
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        Polimer katkı maddesi üreticisi Akdeniz Chemson, OYAK’ın hedefleri doğrultusunda yürüttüğü “sürdürülebilirlik” alanında adımlar atıyor. Akdeniz Chemson, Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılının Haziran ayında devreye alınan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği - Responsible® programına kabul edilen ilk şirket olarak sürdürülebilirlik yolculuğunda yeni bir döneme adım attı.

        Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği - Responsible® programı kapsamında çalışmalara başlayan Akdeniz Chemson, Ticaret Bakanlığı tarafından atanan danışman firma ile “Mevcut Durum Analizi ve Sürdürülebilirlik Yol Haritası”nın hazırlanması için bir araya geldi. Akdeniz Chemson’ın Türkiye çapında programa kabul edilen ilk firma olması nedeniyle Ticaret Bakanlığı Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanı Ebru Gülsoy Rojas Atencio ve altı kişilik bir ekip de çalışmaları yerinde takip etmek üzere şirkete iki günlük ziyaret gerçekleştirdi.

        Akdeniz Chemson, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği - Responsible® programı kapsamında oluşturacağı sürdürülebilirlik yol haritası ile kurumsal gelişimine ve sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sağlayacak projeler tanımlamayı hedefliyor. Bir ay sürecek çalışmanın ardından hazırlanacak yeşil mutabakata uyum yol haritası ve proje kartları Ticaret Bakanlığı’na sunulacak. Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından uygun bulunması halinde, Akdeniz Chemson’ın projelerine Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik verilecek.

        AB Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlamaya yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan danışmanlık destek programı, 26 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Program kapsamında, destek almaya hak kazanan firmalar arasında, sürdürülebilirlik parametrelerine göre belirli seviyenin üzerinde olduğu tespit edilen şirketler, danışmanlık desteğinin yanı sıra Responsible® marka etiketini kullanma hakkına sahip olabilecek. Tüketicide ve üreticide sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmaya yönelik oluşturulan ve Ticaret Bakanlığı'na ait bir marka olan Responsible®, firmaların sürdürülebilirlik parametrelerine göre belirli düzeyin üzerinde kapasite ve olgunluk seviyesinde olduğunu ifade ediyor.

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