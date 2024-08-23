Akçansa, CEO Water Mandate’i imzalayan ilk Türk şirketi oldu

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Akçansa, su verimliliği ve kuraklığın önlenmesi konularında uluslararası inisiyatif üstlenen ‘CEO Water Mandate’i imzalayarak sektöründe bir ilke imza attı.

Bu inisiyatif; su risklerini belirlemeyi ve azaltmayı, suyla ilgili güncel konuları takip etmeyi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı destekliyor.

Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, daha sürdürülebilir bir gelecek için su yönetimi konusuna önem verdiklerini belirtti. Yılmaz, “Gezegenimiz ve geleceğimiz için suyun önemini biliyor; su kaynaklarının verimli kullanılması, döngüsel ekonomi bakış açısıyla geri kazanım oranlarının artırılması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz dedi ve ekledi: "2023 yılında çimento üretim faaliyetlerimizde tüketilen suyun yüzde 92’sini kapalı çevrim sistemlerle tekrar kullandık. Yağmur ve yüzey suyu toplama gibi konularda Su Yönetim Master Planlarımızı hazırladık. İklim değişikliğine uyum planlarımızın önemli başlıklarından biri olan su yönetimi konusu sürdürülebilirlik stratejimizin de merkezinde yer alıyor. Sürdürülebilirliğe gönüllü yapımızla daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."