Akbank'tan emeklilere promosyon

Akbank, emeklilere yönelik yeni kampanyası ile 31 Mart 2020 tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan müşterilere avantajlar sağlıyor. 750 TL’ye varan promosyon ile birlikte 250 TL’ye varan ek promosyonun sunulduğu kampanyada ilave olarak yıl sonuna kadar 350 TL’ye varan chip para da kazanılabiliyor. Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank’tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL’ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 200 TL ek promosyon, 1.500 TL–2.500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 225 TL ek promosyon, 2.500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 250 TL ek promosyon ödeniyor.

2 AŞAMADA SUNULUYOR

İlave 350 TL’ye varan chip para kazanma fırsatı ise 2 aşamada sunuluyor. Kampanya kapsamında SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyarak, 2-31 Mart 2020 tarihleri arasında ilk kez Axess sahibi olup bu kartla ya da Neo kart ile her ay 500 TL ve üzeri harcama yapan emekliler, ayda en fazla 25 TL, toplamda ise yıl sonuna kadar 250 TL’ye varan chip-para kazanma fırsatından faydalanabilecek. Emekliler ayrıca Axess ile verecekleri 1 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 15 TL, 3 yeni fatura talimatı için 50 TL, 6 ve daha fazla yeni fatura talimatı için 100 TL chip-para kazanarak, toplamda 350 TL ye varan chip para kazanabilecekler.

MAAŞ YATMADAN 2 GÜN ÖNCE ÇEKENE FAİZ YOK

Akbank Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, emeklilerin hayatını kolaylaştırarak avantajlar sunmaya devam ettiklerine işaret ederek, “Maaşın son günlerinde yaşanan nakit sıkışıklığı gerçeğini gözönünde bulundurarak emekli müşterilerimize özel çözüm ürettik. SGK emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanına sahip. Şimdi de emeklilerimiz için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyoruz" dedi ve devam etti: “31 Mart 2020 tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyan emeklilerimize güzel bir haberimiz var. Yenikampanyamızda750TL’ye varan promosyon ile birlikte 250 TL’ye varan ek promosyon sunuyoruz. Üstelik, bu fırsatlara ilave olarak yıl sonuna kadar 350 TL’ye varan chip para da kazanabiliyorlar. Ayrıca maaşlarını Akbank’a çok kolay taşıyabiliyorlar, şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi üzerinden yapabilirler” dedi.